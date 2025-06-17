足智夏令營｜世冠盃2025　皇馬鬥希拉爾料演入球騷

世冠盃輪到H組的歐洲王者皇家馬德里登場，面對沙特阿拉伯豪門希拉爾，兩軍都有新帥上任，但牌面上皇馬實力超班，今仗可望取得「大」捷。

（球賽編號：FB2730，6月19日 03:00開賽，DAZN直播）



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安察洛堤轉投巴西國家隊懷抱，皇馬找來昔日名宿沙比阿朗素接掌帥印，這名西班牙主帥之前執教利華古遜，將這支德甲老牌球會由護級隊伍變成爭標勁旅，上季更以不敗姿態奪得聯賽冠軍。

阿歷山大阿諾特以自由身從利物浦加盟，成為皇馬新一季的焦點新兵。（Getty Images）

皇馬另一個焦點是新兵阿歷山大阿諾特，這名右閘從利物浦以自由身來投，球迷間鬧得沸沸揚揚；而向來攻強守弱的他又有何表現，惹人關注。

希拉爾陣中不乏歐洲一線球星，例如中場便有米連高域沙域壓陣。（Getty Images）

希拉爾今季有前國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基來投，陣中擁有魯賓尼維斯、米連高域沙域、祖奧簡斯路及阿歷山大米祖域等球星壓陣，實力不俗，但於剛過去的聯賽卻失落冠軍，今仗面對實力佔優的皇馬，處於下風，兩年前的世冠盃碰頭時，他們便以3：5落敗，今仗「入球大」同樣穩開。

曼城今季簽入了多名新兵，例如荷蘭猛將雷恩達斯。（Getty Images）

同日G組有曼城面對摩洛哥隊伍韋達薩白蘭卡，「藍月亮」雖有主將奇雲迪布尼約滿離隊，但新加盟的雷恩達斯、卓基及艾洛利將悉數登場，實力高兩班下，首戰先拔頭籌毫無懸念。

摩洛哥勁旅韋達薩白蘭卡以2021/22年球季非洲冠軍聯賽盟主身份，參加今次的世冠盃。（Getty Images）

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