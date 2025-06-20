世界女排聯賽香港站︱日本隊長石川真佑俘虜球迷　1.74米天才主攻

日本男子排球隊長石川祐希，實力外型兼備早已獲封排球男神，他的25歲妹妹石川真佑同樣是國家隊主將，隨着古賀紗理那去年戰畢巴黎奧運後退役，石川真佑在2025世界女排聯賽（VNL）開季前、今年5月接棒當上日本女排國家隊隊長，與哥哥石川祐希成為日本排球史上首對分別擔任男、女子國家隊隊長的兄妹。

石川真佑身高只得1.74米，卻獲譽為「天才主攻手」，今年世界女排聯賽來港獻技，球迷可一睹她的風采。



石川真佑今年5月接棒當上日本女排國家隊隊長。（廖雁雄攝）

1.74米高的天才大槌手

石川真佑背負哥哥盛名，依然能夠茁壯成長，她受對方感染下，小學三年級已開始打排球，常獲年長5年的哥哥石川祐希指導擊球技巧，中學學界賽事以王牌主將身份贏盡錦標，在國家隊梯隊U18、U20均曾出任隊長，2019年帶領日本贏得U20世錦賽女排冠軍後，獲提拔上成年國家隊。

石川祐希身高達1.92米，妹妹真佑的1.74米身高，以女排主攻手而言不具優勢，然而她基本功紮實，而且攻守兼備，近年表現愈來愈成熟。東京奧運失利，2023年追隨哥哥步伐到意大利發展，去年轉投諾瓦拉（Igor Gorgonzola Novara），在更高水平賽事持續求進。

石川祐希的妹妹石川真佑，帶領諾瓦拉捧走今屆CEV盃冠軍。（IG）

效力諾瓦拉奮戰女排「銀河艦隊」

諾瓦拉陣容星味平淡，不止無法與土耳其國家隊教練辛達尼利（Daniele Santarelli）領軍，陣容包括朱婷，嘉比，巴黎奧運金牌主力珍娜露（Monica De Gennaro），波蘭隊長禾露絲（Joanna Wołosz），瑞典得分王赫姬（Isabelle Haak）的科內利亞諾相比，他們也不如米蘭（Vero Volley Milano）那樣，擁有意大利最強大槌伊高露（Paola Egonu）級數的超級球星。

然而意大利女排本土錦標近年基本上被科內利亞諾橫掃下，諾瓦拉仍有不俗戰績，2016/17球季贏得意甲冠軍，之後每季都至少獲前四名，也三度贏得意大利盃冠軍，實在難能可貴，去年獲石川真佑加盟，令這支前列份子實力更上層樓，石川真佑加盟諾瓦拉後披上10號球衣，今季領軍出戰歐洲球會第二級別賽事CEV盃逢關過關，決賽面對羅馬尼亞球隊CSM Volei Alba Blaj，兩回合順利以局數6：1大勝，石川真佑出國後首嚐捧盃滋味。

+ 2

石川真佑矢志令自己變得更強大

石川真佑獲哥哥「加持」，早已在日本國內被視作天才球手，升上成年組作賽，成就始終未及得上哥哥祐希。捧起來到意大利首個獎盃，石川真佑感觸良多，「很開心能跟這支球隊贏得錦標，直到目前為止，我已多次經歷接近勝利留下的悔恨，因此能夠享受勝利讓我很開心。」

日本女排連續兩屆奧運分組賽出局，去年VNL球隊表現出色殺入決賽，卻不敵「世一」球隊意大利，但她仍保持樂觀：「我感到落敗的遺憾和勝利的喜悅以及很多寶貴經歷，全部有助我成長」，揚言會定下更高目標，也要令自己變得更強大、更優秀。」

石川真佑是個愛笑的女生，鏡頭前後常常不拘小節地大笑。（IG）

在香港猶如有主場之利狂戰「世一」意大利

2025年2月，來自土耳其的厄巴斯（Ferhat Akbaş）成為日本女排主教練，是球隊歷來首位外籍主帥。他年僅39歲已是個經驗豐富的教頭，2014年當他28歲的時候已當上土耳其女排主教練，2017年他曾任日本女排助教一年，今次他的任期至2028年洛杉磯奧運後才完結，明顯是日本女排連續兩屆分組賽出局下痛定思痛，希望由外籍主帥迎來轉變。

石川真佑成為隊長後表示，「教練團隊和成員都有所改變，今年球隊正值磨合期，初時可能會有點困難，但只要彼此保持良好溝通，相信我們可以組成一支取得佳績的優秀球隊。」日本隊在她領軍下有個好開始，首站4戰全勝，今站來到香港，首仗對泰國雖然頭兩局發揮不順，但發揮強大後勁連贏3局反勝。

石川領日本力抗伊高露和意大利。（廖雁雄攝）

最受球迷愛戴的人氣王

周五面對「世一」意大利亦是上屆決賽翻版，日本隊猶如有「半個主場之利」獲香港球迷全力尖叫打氣，而石川真佑是人氣最高一位，每次現場司儀叫出她的名字，歡呼聲都是最響亮。她亦用超水準表現回應球迷，而每次她發球、扣球得分，球迷喝采聲都是一次較一次更響亮。

日本局數兩度落後，兩度扳平，在意大利搵食的石川完全無懼意大利，與另一大槌和田由美子打出超水準，迫意大利打決勝局。日本在球迷打氣下落後到追平，末段爭持不下多次刁時難分高下，意大利技勝一籌19：17拿下第5局，繼去年VNL決賽後再次擊敗日本。不過雙方合演一場精彩刺激的大戰，看得球迷如癡如醉，這支重新組軍的日本隊能迫意大利鬥到最後，「後古賀紗理那」年代的日本女排或許一樣值得期待。