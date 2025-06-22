世界女排聯賽香港站︱意大利扣球女王伊高露　球場內外顯巨星風采

撰文：吳慕兒
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2025世界女排聯賽（VNL）香港站焦點，不止新一代的中國女排，還有去年連奪VNL總冠軍和巴黎奧運金牌的意大利隊。
奧運女排歷年最佳成績只是八強的意大利，去年以黑馬姿態封后，VNL亦繼2022年後再次奪冠，近年意大利女排成績愈來愈好，一大原因是她們擁有得分能力驚人的伊高露（Paola Egonu）。連日近距離觀察這位超級巨星，這位「女排第一臂」最令人印象深刻的不是她勁力十足的扣殺，而是往往為世人忽略的極高球商。

伊高露（Paola Egonu）。（廖雁雄攝）

意大利扣球女王伊高露

身高1.93米的伊高露，扣球高度達到3.44米，而且力量驚人，2022年她在VNL創下扣球時速112.7公里，打破塞爾維亞名將保絲高域保持的世界紀錄。

她出任接應（Opposite）位置，最拿手的對角攻擊，對手基本上難以阻擋。2021年東京奧運開幕禮，她獲選為意大利代表團持旗手，領軍贏得2022、2024兩屆VNL總冠軍，兩次均獲選為賽事最有價值球員（MVP），伊高露在意大利本土早已是家傳戶曉超級運動巨星。

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伊高露領軍到香港出戰世界女排聯賽香港站。（VNL）

從小因膚色受盡歧視

就算在排球界地位崇高，由於伊高露的父母是尼日利亞人，她從小已因膚色受盡歧視，例如小學時曾被老師禁止去廁所，還恥笑她說「黑人很臭」。回到家中母親勸告她說：「要有心理準備他們總是會找你麻煩，所以你必須在任何時候做到最好，常常保持清潔，表現良好，說話時也必須完美。」

成長路上因膚色遇上不少障礙，困難中她靠打排球得到安慰，很早已展現出天份和決心，從球會到國家隊極速成為超級球星，但歧視並不停止，2022年意大利在世錦賽準決賽被巴西擊敗後，出現大量針對她的社交媒體辱罵，「看到和聽到這些東西令我更加懷疑自己，最差勁的一句是：『她是意大利人嗎？』我真的很沮喪。」

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一句「她是意大利人嗎？」讓伊高露心碎。（路透社）

「她是意大利人嗎？」一度崩潰暫別國家隊

那屆世錦賽意大利女排在銅牌戰擊敗美國後，伊高露崩潰了，當場哭着跟經理人說那是她代表國家隊的最後一戰，影片在網上瘋傳，她在巨大壓力下暫別國家隊。自此她勇於為社會上的不公義發聲，大膽說出：「意大利是個種族歧視國家， 不是每個人都會歧視，也不是每個人都是壞人，但如你問我有沒有種族歧視，答案是肯定的。」

休息過後重新出發，伊高露去年為意大利女排再奪VNL總冠軍，巴黎奧運她帶領意大利一路勇闖決賽，決賽擊敗美國奪金創下史上最佳成績，獲得意大利歷來首面奧運女排獎牌，但願沒有笨蛋再衝出來質疑她的代表資格。

意大利女排請來傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）出山，成功領軍在VNL和奧運登頂。（VNL）

奧運奪金重拾內心平靜　銳意領意大利女排持續綻放

伊高露在傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）領軍下，從VNL到奧運愈戰愈強，最重要的是她可以100%專注付出所有的同時，重拾內心的平靜，奧運奪金後她表示，「由最初的日子，到今個夏天我們經歷的平靜，感覺真好。當日子較為黑暗，我們得到支援，於是在夏天得到冷靜。」

「我認為那是難以形容的一些事情，意大利排球正在綻放，我們需要讓這個好勢頭持續下去。」伊高露將奧運金牌獻給已逝去的祖父，「他總是陪伴着我，他養育我成長，告訴我他朝有天我們能夠贏得金牌。」她與維拿斯高教練合作無間，26歲的伊高露正處球員黃金期，意大利女排可望如她所願繼續再創高峰，第一步正是衛冕VNL。

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世界女排聯賽香港站︱世界排名第一的意大利繼續連勝。（VNL）

極高球商不會勉強起手

2025VNL首站意大利女排在巴西4戰全勝，而且面對巴西和美國兩大強敵都能淨勝3：0。今站在香港觀眾面前獻技，伊高露當然是焦點所在，她每場均正選出場，不知是刻意保留實力還是季初尚末「上力」，她大力扣殺的場面不算多，尤其首仗對保加利亞，她起手時多數選擇虛攻，時機看得相當精準，但當扣殺的時候，每次都是快、狠、準，而且攻擊線路變化多端，讓對手難以觸摸，比起她的擊球勁度，伊高露的球商更為驚人。

外界聚焦她的攻擊能力，事實上她的傳球和防守功架同樣一流，是個很全面的球員。伊高露與維拿斯高教練彼此信任，她亦盡得對方真傳，場上舉手投足均盡顯智慧。意大利的強大不止因為個別球星，而是團隊能夠協調互補，或許這就是土耳其與意大利之間的分別。周五（20日）面對上屆決賽對手日本顯得有點狼狽，意大利戰至決勝局三度刁時才辛苦獲勝，維拿斯高眼見伊高露發揮不順，果斷一再在比賽關鍵時刻把她換出。

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世界女排聯賽香港站︱日本自由人福留慧美兩度守起伊高露的扣殺，賽後伊高露大方抱着對方合照。（VNL）

對日本一舉動盡顯巨星風采

發揮超水準的日本與意大利合演今站最精彩一戰，這場大戰伊高露表現略為失色，當中第二局早段連環「揼釘式」強勁扣殺，竟被身高1.62米的日本隊自由人福留慧美神奇地連續救起。扣殺失手、遭教練關鍵時刻換出，賽後伊高露不以為忤，開心地與隊友慶祝勝利。

最讓人窩心一幕，是她賽後惜英雄重英雄，緊緊抱着福留慧美合照，惹得對方開心又驚喜。開賽前隊友投入熱身，她只是坐在場邊抱着皮球懶懶閒，猶如一隻特立獨行的貓咪，伊高露就是有本事一入場就投入比賽。即使她不是每場比賽發揮渾身解數，依然吸引眾人目光，這就是巨星的魅力。

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