里昂因財務狀況遭勒令降班　班主早前賣水晶宮股份力保歐霸席位

法國足球財務監管機構（DNCG）當地時間周二宣布，7屆法甲冠軍里昂因財政狀況差劣，來季需降至乙組作賽。里昂已表明會立即提出上訴。



里昂因財務狀況遭勒令降班，球會已提出上訴。（路透社）

DNCG勒令降班 里昂發聲明：我們無法理解

早在去年11月DNCG已因同一理由，頒令里昂須預定降班，並在周二（24日）與球會班主德斯陀（John Textor）開會後，確認此判決。里昂隨即發聲明批評，指出他們已跟DNCG緊密合作，滿足對方一切要求，「里昂注意到DNCG今晚作出一個令人難以理解（incomprehensible）的決定，並確認會立即提出上訴。」

聲明續稱，「我們展示出資金與球場內的成功，連續兩年獲得歐洲賽席位，我們實在無法理解如何能夠作出一個行政決定去令一間如此偉大法國球會降班。」

里昂今季獲法甲第6，並在PSG同時贏得法國盃和聯賽冠軍下，來季獲提升踢歐霸。（Getty Images）

美國商人德斯陀在世界各地持有多間球會股權，他先在2021年8月收購英超球會水晶宮40%股份，與巴里殊（Steve Parish），哈里斯（Josh Harris）和比利沙（David Blitzer）一起成為班主。2022年他收購巴西球會保地花高，同年6月入股里昂，並通過旗下公司Eagle Football 持有法甲球會里昂88%股份。

里昂今季在法甲得第6名，原本獲得歐洲球會第三級別的歐協聯資格，但由於法國盃冠軍由巴黎聖日耳門贏得，PSG本身已通過法甲冠軍身份獲得歐聯資格，因此里昂可獲提升上歐霸。

水晶宮在足總盃決賽爆冷擊敗曼城，奪得創會119年來首個重要錦標。（路透社）

持續放走球星減磅賺錢

不過德斯陀同為大股東的水晶宮，憑英格蘭足總盃冠軍身份獲得來季歐霸資格，惟根據歐洲足協（UEFA）歐聯條例第5條，沒有球會可在直接或間接持有任何另一間球會股權的情況下，同時參與UEFA旗下的歐洲球會賽事。之後UEFA放寬條例，容許同系球會參加不同級別賽事，例如其中一隊踢歐聯，另一隊可踢歐霸或歐協聯，但仍不准兩隊齊踢同一級別賽事。德斯陀為保水晶宮來季歐霸席位，近日將名下43%水晶宮股份售予另一美國商人Robert Wood Johnson，因此相信無論里昂來季能否留在法甲，都不會影響水晶宮的歐霸席位。

去年10月Eagle Football公布負債4.22億英鎊，里昂自此陸續出售球員籌募資金，先後將青訓產品卡克雷（Maxence Caqueret）和卓基（Rayan Cherki）售予科木及曼城，陣中最大牌球星拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）亦不獲留用，約滿後離隊。可是依然未能說服DNCG球會的財務狀況足以改善到收回降班令。