世冠盃︱國際米蘭0：2負富明尼斯出局　老將堤亞高施華的雙重喜悅

世界冠軍球會盃（世冠盃）16強，巴西球隊富明尼斯2：0擊敗應屆歐聯亞軍國際米蘭，年屆40、去年回國為家鄉球會效力的堤亞高施華（Thiago Silva），比起一眾隊友，有個額外開心的理由。



世冠盃︱堤亞高施華領富明尼斯擊敗國際米蘭後振臂高呼。（路透社）

堤亞高施華的雙重喜悅

堤亞高施華在2009至2012年期間曾在意大利效力AC米蘭3年，贏過意甲和意大利超級盃，領富明尼斯擊敗國際米蘭，他心裏正是想着AC米蘭球迷的喜悅，他賽後受訪時稱，「我在想着這裏和米蘭，肯定米蘭球迷會為國際的敗陣和我們的勝利而高興。」

施華離開意大利後，在巴黎聖日耳門和車路士的日子均相當成功，他讚揚富明尼斯今仗表現，「我們知道今場不會易踢，他們不足一個月前才出戰歐聯決賽，對我們來說是非常重要的戰果。今天我們踢出一場奇妙的比賽，必須如此才能獲勝，沒有其他辦法。」

世冠盃︱堤亞高施華曾效力AC米蘭，領富明尼斯擊敗國際米蘭格外高興。（路透社）

施華總結：「我們總是在一起，踢出防守出色一仗。他們讓我們吃盡苦頭，或許我們在防守上還差點什麼，但面對這種對手也是能夠理解的。」

富明尼斯的8強對手，將會是曼城對沙特球會希拉爾的勝方。

世冠盃︱國際米蘭不敵富明尼斯出局，拿達路馬天尼斯批評球隊表現。（路透社）

馬天尼斯責隊友不夠盡力

國米前鋒拿達路馬天尼斯賽後炮轟部分隊友不夠盡力，「我渴望為主要錦標奮戰，任何想留在國際米蘭的人，一起戰鬥吧，但不想留下來的人可以離開。」

「我們需要想留下來的人，我們穿上一件重要的球衣，必須有頂級心態，否則請離開吧。」國際米蘭身為歐聯亞軍，獲封為今屆世冠盃熱門之一，可是分組賽除了2：0擊敗河床一仗，表現未如理想，要靠完場前入球才小勝浦和紅鑽，對蒙特雷亦只踢成1：1。

16強止步後，今個球季與錦標無緣——國內未得任何獎盃，歐聯決賽0：5大敗予PSG，馬天尼斯終於忍無可忍，「這是個漫長又疲倦的球季，我們空手而回……想留在這裏爭冠，我們必須更積極，我為到場為我們打氣的球迷致歉。身為隊長，我希望球隊有好表現。」