足智夏令營｜女子歐國盃　西班牙迎葡萄牙　女狂牛「大」啖食葡萄

女子歐國盃今日輪到B組登場，應屆世界盃冠軍西班牙迎來老對手葡萄牙，實力起碼高一班下，「大」勝可期。

（球賽編號：FB3018，7月4日 03:00開賽，HOY 76台直播）



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西班牙以國內班霸巴塞隆拿的球員為骨幹，雖然主將邦瑪迪因傷上陣成疑，但仍有「球后」佩迪雅絲（Alexia Putellas）、芭娜威露（Salma Paralluelo）、柏莉迪絲（Irene Paredes）等球星壓陣，整體實力超強，絕對是爭標大熱。

佩迪雅絲曾兩奪女子金球獎，是西班牙的中場大腦。（Getty Images）

西班牙近況亦不俗，近10場取得8勝1和1負，僅曾作客不敵勁旅英格蘭；她們是2023世界盃冠軍，卻從未打入過歐國盃決賽，今次矢志打破宿命，戰意不成疑問。

葡萄牙的娜莎雷特效力巴塞隆拿，因此對西班牙的巴塞隊友尤其熟路。（Getty Images）

葡萄牙大部分國腳則在國內效力，較令人注目的是同樣效力巴塞的娜莎雷特（Francisca Nazareth），但整體實力不及「女鬥牛士」，在早前的歐國聯賽事，主客分別以2：4及1：7慘負予西班牙。因此，今仗一於捧西班牙「大」勝而回。

意大利以祖雲達斯球員為骨幹，其中以隊長姬列妮最為知名。（Getty Images）

同日B組另一仗，比利時面對意大利。比利時對賽往績佔上風，近5次交手取得4勝1負，但意大利以國內班霸祖雲達斯球員為骨幹，實力佔優，其中35歲老將姬列妮（Cristiana Girelli）率領前線，攻力可靠，今仗有望擊敗比利時，旗開得勝。

比利時隊長烏娜特（Tessa Wullaert）為國家隊攻入93球，是歐洲其中一個頂級射手。（Getty Images）

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