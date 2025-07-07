足智夏令營｜女子歐國盃　女狂牛超班 「大」勝冇難度

應屆世界盃冠軍西班牙於女子歐國盃分組賽強勢出擊，B組首仗大破葡萄牙後，次仗面對實力普通的比利時，相信可以再度「大」勝一場。

（球賽編號：FB3126，7月8日 00:00開賽，HOY 76台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50049370

雖然主將邦瑪迪賽前因病入院，首仗未能正選披甲，但西班牙女足實力依然強橫，憑着老將艾絲達干沙利絲（Esther González）梅開二度，以5：0輕取葡萄牙，在國際賽已連勝6場，而且每一場都最少入2球，總共入了26球，即場均攻入超過4球。

艾絲達干沙利絲首仗梅開二度，助西班牙以5：0大破葡萄牙。（Getty Images）

而且，邦瑪迪在首仗81分鐘後備落場，輕舒腳頭，今場有可能重返正選，令西班牙實力進一步增強。

比利時表現飄忽，近6場只取得3勝3負。（Getty Images）

比利時首仗以0：1不敵意大利，近6場取得3勝3負；她們的表現相當飄忽，在4月的歐國聯曾以0：5慘負英格蘭，但幾日後卻可以3：2擊敗對手。不過，比利時過往對西班牙都無運行，在歐國聯兩度碰頭，以2：3及1：5落敗，今場也難逃「大」敗一仗。

艾莉安娜卡魯素首仗攻入全場唯一入球，助意大利以1：0力挫比利時。（Getty Images）

同日B組還有葡萄牙對意大利，後者上仗憑艾莉安娜卡魯素（Arianna Caruso）的入球以1：0小勝比利時，實力上比葡軍優勝，加上近6次對壘，意大利錄得全勝，今仗贏波無難度。

葡萄牙女足實力一般，近6場只取得1和5負。（Getty Images）

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。