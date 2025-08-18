Sun Life永明Hoops+Health社區籃球計劃　推動青少年建立健康生活

根據Sun Life永明早前發佈的Active Healthy Kids Global Alliance於2022年的調查報告，在部份亞洲國家，只有少於兩成年齡介乎6至17歲兒童及青少年每天有一小時中等至高強度運動，可見運動量不足。若情況持續，長遠可能會增加健康風險，例如二型糖尿及心血管等疾病等。

Sun Life永明的使命是為客戶提供終身的理財保障及健康生活，並為致力推動社區健康。有見及此，Sun Life永明與Beyond Sport基金會聯合策劃「Hoops+Health」社區籃球計劃，在亞洲6個地區推行，藉此推動基層健康社區生活。

飽歷歲月洗禮的粉嶺華心商場天台籃球場，正是受惠於「Hoops+Health」計劃，在翻新工程後迎來全新面貌。Sun Life 永明早前更在此舉行「Hoops+Health」社區籃球計劃啟動禮，上演精彩的三人籃球挑戰賽及連串親子遊戲活動，在社區推廣籃球運動，鼓勵大眾建立健康生活。

翻新前的粉嶺華心球場，石屎地面不止褪色，而且出現裂痕，籃球框和球網亦已破爛。今次「大翻新」是「Hoops+Health」社區籃球計劃的其中一部份，球場表面重新掃漆，亦安裝了高度標準的籃板、籃框和籃球網，為球場重新注入朝氣與活力。翻新後的華心球場於去年6月重新開放予公眾免費使用，成為街坊、鄰近學校及非牟利機構的寶貴資源。

受惠於Sun Life永明「Hoops + Health」社區籃球計劃，粉嶺華心商場天台籃球場全面大翻新。

粉嶺華心籃球場大變身，重新注入朝氣和活力。

除了翻新華心商場天台籃球場，Sun Life永明亦與社區機構，包括凝動香港體育基金、保良局田家炳青少年及家庭發展中心與中國香港籃球總會合辦免費籃球工作坊，當中融入健康教育等元素，全方位促進參加者的身心健康。與此同時，Beyond Sport基金會的「Hoops + Health」教練培訓夥伴ASA Foundation舉行教練培訓工作坊，課程內容除了實際訓練技巧外，亦有營養學和正向健康教育等元素，藉以培訓更多本地教練以支持青少年發展工作，全方位推動社區籃球發展，推動年青人建立健康生活。

香港永明金融有限公司首席客戶及市場總監劉啟予表示：「今年是Sun Life永明與Beyond Sport基金會第二年攜手推出『Hoops + Health』社區籃球計劃，我們希望藉著推廣籃球運動，讓青少年鍛煉身心，培養他們建立健康的生活習慣。公司致力聯乘更多本地社區合作夥伴合作，透過青少年籃球工作坊和教練培訓，貫徹建構健康生活的企業宗旨，並將之落實至社區層面，務求帶來更多活力與正面影響。」

籃球教練羅澤強是教練培訓工作坊的其中一名參加者。他表示，最初成為教練後，有不少細節事務要學習處理，例如場地安排、學員安全、與主辦方和家長保持良好溝通，今次的工作坊令他獲益良多：「我在工作坊上學懂要有合適的安排，對學員因材施教，並且有教無類。」另外，有參加青少年工作坊的張同學，他認為最有趣的地方是可以除了得到教練的指導外，亦可跟技術相若的青少年互相切磋，讓自己的基本功更加紮實；最開心是能夠認識一班熱愛打籃球的同輩，擴闊社交圈子。

香港籃球代表鄭錦興帶同十個月大的兒子出席「Sun Life永明籃球挑戰賽」，享受親子籃球時光。

「Hoops+Health」社區籃球計劃啟動禮早前在華心商場天台籃球場舉行，上演了精彩的「Sun Life永明籃球挑戰賽」，香港籃球代表鄭錦興帶同十個月大的兒子參與活動，同場亦有各種工作坊，邀請街坊測試健康狀況。

自小在街場成長的鄭錦興，在翻新後的華心球場打球後別有一番體會，他說：「以前的街場大都凹凸不平，球員容易滑倒，籃球框亦歪歪斜斜，甚至沒有籃網。華心籃球場翻新後場地平坦，十分安全，籃框亦合標準，對球員來說這些細節十分重要。」他深信，這個場地將成為社區籃球推廣的起點，透過青少年籃球工作坊，讓年輕人從中學習溝通技巧和團隊合作精神，甚至令籃球成為年輕人有益身心的社交活動。

Sun Life永明與Beyond Sport基金會攜手推出的「Hoops+Health」社區籃球計劃以推動基層青年身心健康為目標。

除了香港，「Hoops + Health」計劃亦在其他亞洲地區翻新不同場地，包括菲律賓、越南、馬來西亞、印尼及新加坡。該計劃今年踏入第二年，「Hoops+Health」計劃期望在今年底於6個亞洲地區推動4.5萬名青少年投身籃球運動。

籃球運動能夠培養青少年的溝通技巧和團隊精神。

「Hoops+Health」計劃踏入第二年，期望推動4.5萬名青少年投身籃球運動。