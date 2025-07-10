足球．上海直擊｜耶馬快閃訪華萬人睹風采　招牌動作閃情義的密碼

巴塞隆拿新星拉明耶馬（Lamine Yamal，又譯亞馬爾）旋風式造訪中國，周三（9日）在上海現身「全國青少年校園足球聯賽高中組全國總決賽」的現場，吸引10267名球迷入場。

304彷彿是今次活動的「密碼」——與耶馬一起訪華的兩名好友，穿上的是304號球衣，活動中亦多次提到304這組數字。三個數字，是耶馬與好友之間的代號，也是耶馬足球路的起點。

01體育記者趙子晉、鄭子峰 上海直擊



耶馬今次獲贊助商adidas邀請首次訪華，三日內造訪上海及北京。周三他在上海源深體育場出席「全國青少年校園足球聯賽高中組全國總決賽」，身穿印有內地譯名「亞馬爾」的19號粉紅色球衣，在男子決賽半場現身，以普通話說出「你好」，引來全場歡呼。

耶馬首次中國之行，與中國年輕球員近距離接觸。（鄭子峰攝）

耶馬訪華，吸引逾萬名球迷入場。（鄭子峰攝）

耶馬今次行程緊密，在記者會上難掩倦容，但在球場上，特別是與一眾識於微時的好友一同踏進草地，展露了17歲的「半熟」 一面。他的好友與兩名女足小將嘗試重現耶馬絕技——從右路切入大位，扭過雪糕筒再起腳，耶馬忍不住與朋友打鬧一番，一臉笑意。

耶馬在場上看到兩名兒時好友，臉上即露笑容。（鄭子峰攝）

耶馬示範招牌必殺技。（鄭子峰攝）

今次活動邀請了前國足門將王大雷把關，耶馬最後登場，穿上全新的F50戰靴重現必殺技，但射門過不到王大雷的十指關。「全國青少年校園足球聯賽高中組全國總決賽」完場後，耶馬再次亮相，大會為耶馬及一眾高中畢業生舉辦「成人禮」，畢業生獲得耶馬的簽名球衣，耶馬最後繞場一周向球迷們示意，最後更把皮球踢上看台，他結束活動後隨即出發北京，進行中國之行的最後一日活動。

耶馬與一眾高中畢業生交換球衣。（鄭子峰攝）

+ 2

「304」這組數字在活動中再三提起，無論是耶馬出場時、他兩名好友的球衣號碼，同樣與這組數字有關。「304」是耶馬慶祝入球的手勢，也是他成長地羅卡方達（Rocafonda）的郵政編號最後三位數字，他說過：「羅卡方達對我的影響十分大，我的足球、說話風格也是源於這個地方。」

304手勢是耶馬的招牌動作。（Getty Images）

耶馬2007年7月在巴塞隆拿的沿海城市出生，當年西班牙的「Tiki-Taka」還未盛極一時，「狂牛兵團」仍未橫掃球壇。耶馬出生於一個非洲家庭，父母分別來自摩洛哥及赤道幾內亞，從事油漆工人及待應，稱不上是富裕的家庭，父母在耶馬3歲時離異後，耶馬跟隨母親生活，在巴塞另一地區居住，同時在4歲加入當地球會，開始足球生涯。

耶馬與母親及弟弟合照。（Getty Images）

耶馬就讀的小學在父親居住的羅卡方達，這個被當地人稱為「被孤立、被遺忘」的地區，耶馬是街場的常客，面對年紀較大、體格更健壯的對手，耶馬從未畏懼，「在街場處處也是學習機會，街頭智慧令我比其他球員的想法更靈活」。耶馬早已成為羅卡方達的代表人物，當地到處都有耶馬的畫像。對於自己的成長地，耶馬一直放在心中，他以慶祝動作銘記這地方，就算他現時成為世界級球星，他都不忘一眾識於微時的兒時好友，與他們一同造訪中國。

耶馬。（鄭子峰攝）

耶馬的足球故事從羅卡方達說起，下一篇章就是巴塞隆拿。耶馬6歲時被巴塞球探發掘，球探受邀到拉馬西亞訓練基地受訓，在報告中被指是「太特別了，必須密切留意」的小將，2014年正式簽約巴塞。耶馬與其他球星的堀起路徑相若，在同年紀之間光芒四射，越級挑戰難不到耶馬，當日在街頭已為他打好根基，這是他從小到大的日常，14歲踢U16、15歲踢U19，耶馬依然展示其熟練的球技。耶馬在巴塞梯隊表現突出，拾級而上，歷年為巴塞青年軍攻入357球，他的天賦逐漸被世人看見。

耶馬才華洋溢，獲得球壇一致好評，他的稱號大多與「天才」相關，正如國際米蘭主帥恩沙基以「50年一遇的天才」形容耶馬。另一位常把「天才」兩字掛在口邊的，是巴塞隆拿前主帥沙維。2022年9月，時任巴塞主帥的沙維，把當時年僅15歲的耶馬提升至一隊，更在2023年4月西甲對貝迪斯時首度後備入替，15歲290天之齡首次代表巴塞一隊，成為巴塞史上最年輕在西甲登場的球員。

事實上，耶馬本可以更早在西甲披甲，巴塞前體育總監祖迪告魯夫憶述，當沙維第一次看到耶馬時，短短5分鐘已被他吸引，直言這位小將非池中物，卻被告魯夫阻止，因為當時耶馬未有合約在身，以免被敵軍捷足先登。

耶馬在場上盡顯天賦。（資料圖片）

每當巴塞隆拿有具潛質新星崛起，難免被冠上「新美斯」的稱號，耶馬也與這名阿根廷球王扯上關係。早在2007年，當年20歲、頂着飄逸長髮的美斯，為僅得6個月大的嬰兒耶馬洗澡的圖片，當耶馬冒起而再被炒熱，更被網民稱為「球王受洗圖」。

耶馬的命運彷彿是為了繼承巴塞而生，西班牙《馬卡報》早在2019年以「小美斯」形容他，論數據的話，耶馬同齡的成就已超越美斯。美斯以17歲114日之齡首次披甲代表巴塞一隊，17歲的耶馬已為巴塞上陣超過100場，入球、助攻更勝前輩，但耶馬依然難掩傾慕之情，「他（美斯）就是史上最佳！」

耶馬的爸爸日前在社交網站分享，美斯在16年前曾經為耶馬洗澡，拍攝慈善月曆。（Instagram）

耶馬「受洗」一幕，被不少球迷形容為「受球王祝福的嬰兒」。（Getty Images）

耶馬初登場後，「破紀錄」彷彿變成他的代名詞，西甲最年輕梅開二度球員、西班牙最年輕國腳等，這些紀錄與好評，2024年歐洲國家盃成為大展身手的舞台。耶馬接連創造紀錄，歐國盃最年輕上陣、最年輕助攻等，直至與法國在四強碰頭，當西班牙落後一球時，耶馬在禁區頂以假身創造空間，再以左腳熨射攻門，皮球以時速102公里擦柱入網，成為歐國盃最年輕的入球者，同時協助「狂牛兵團」反敗為勝再奪冠。

耶馬在歐國盃四強轟入世界波。（Getty Images）

耶馬在青年軍時，在教練奧斯卡盧比斯（Oscar Lopez）鼓勵下改踢右翼，而他習慣在右路切入大位，將皮球帶向中堅的位置，然後在短時間內變向加速起腳，憑耶馬的腳法及天賦，慢慢成為他的殺著。耶馬是對手防線的心腹大患，具備個人突破能力，憑一己之力為隊友製造空間，上季在各大賽事為巴塞貢獻18個入球及21個助攻，是前線不可或缺的一員。

2007年出生的耶馬是最炙手可熱的新星之一。（Getty Images）

耶馬的造型相當矚目。（Getty Images）

耶馬從當日加泰的街頭，再走向世界舞台，仍未滿18歲的他，已經是世界球壇一顆耀眼球星，排場與其他頂級球星無異。年紀輕輕已獲獎無數，耶馬下個目標只有一個，「世界盃」，他答得堅定並簡潔，若下年成功在世界盃登頂，新球王的稱號或與他走得更近。