德國奧運兩金得主巴基斯坦遇登山意外亡　按生前意願遺體長留山峰

德國冬季兩項（biathlon）奧運兩金得主Laura Dahlmeier在巴基斯坦一宗登山意外中身亡，終年31歲。



德國冬季兩項（biathlon）奧運兩金得主Laura Dahlmeier在巴基斯坦一宗登山意外中身亡，終年31歲（路透社）

經驗攀山家遇上落石意外

意外在當地時間周一（28日）中午時份發生，事發地點為巴基斯坦萊拉峰（Laila Peak）海拔約5700米（18700呎）的地方。當時她正與登山拍檔Marina Eva Krauss在吉爾吉特—巴爾蒂斯坦區（Gilgit-Baltistan region）北部的胡舍谷（Hushe Valley）攀登時，突然遇上落石。由於天氣惡劣，阻礙救援直升機前往出事地點。

巴基斯坦政府發言人法拉赫（Faizullah Faraq）稱，兩支分別來自德國及美國的專業登山隊前往搜索，證實她已死亡。她的經理人公司稱：「Laura Dahlmeier 7月28日在巴基斯坦喀喇崑崙山脈（Karakoram range）萊拉峰遇上登山意外死亡。當時已展開救援行動，但最終要在7月29日晚上取消。」

Laura Dahlmeier在2018年冬奧連奪兩金。（路透社）

按照她生前意願：不冒險拯救，遺體留山上

她的經理人代表補充，Laura「很可能當場即時死亡」，而她的登山拍檔Marina Eva Krauss則沒有受傷，並表示，「Laura Dahlmeier生前已經口頭及書面表明，遇上這種情況時，沒有人應該犧牲自己的性命去拯救她。」她的遺體留在山上，經理人代表說明，「遇上這情況時，把遺體留在山上是她生前許下的意願，這個做法亦已得到她家屬同意。」

法拉赫表示，當地政府會尊重Laura Dahlmeier家屬的一切決定。Marina Eva Krauss成功下降回到基地營，據報健康良好。Laura Dahlmeier在2019年平昌冬季奧運參加結合越野滑雪及射擊的冬季兩項（biathlon）項目，她在7.5公里短途賽及10公里追逐賽均獲金牌，15公里個人賽獲銅牌，是史上首位達成這項目短途及追逐賽均獲金牌的女將。她在5屆世界錦標賽共獲15面獎牌，當中包括7面金牌，2019年5月她從冬季兩項運動退役，當時只得25歲。

Laura Dahlmeier生前英姿。（Getty Images）

德國總統：我們國家在全世界的大使

新任國際奧委會主席考文垂（Kirsty Coventry）稱，「Laura在2018年冬季奧運成為首位女子冬季兩項選手在同一屆奧運贏得短途和追逐賽金牌，創下歷史。她會永遠被懷念。」 德國奧運體育聯會發文悼念，「她不止是奧運冠軍，同時是個為別人着想，有態度和視野的人。」

Laura Dahlmeier在德國巴伐利亞滑雪小鎮Garmisch-Partenkirchen出生，當地首長Markus Soederwas讚揚對方，「 她是個充滿野心和成功，同時總是保持謙遜的人，與她的家鄉關係密切。」 國際冬季兩項聯會亦表達哀思，「Laura生命中的熱情與能量感動世界上很多人，她在冬季兩項及以外的傳奇永不會被遺忘，並持續啟發將來更多世代無數運動員及冒險家。」

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）指出，Laura Dahlmeier「是我們國家在全世界的大使，她是和平、快樂和超越國界公平共存的典範。」