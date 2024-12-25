瑞士26歲滑雪女將遇雪崩亡　生涯剛起飛世界盃獲獎曾戰北京冬奧

年僅26的瑞士滑雪女將Sophie Hediger，近日不幸在雪崩中身亡。瑞士滑雪協會公布，Sophie在當地時間周一在瑞士阿羅薩（Arosa）的滑雪度假村遇上事故。



年僅26的瑞士滑雪女將Sophie Hediger，近日不幸葬身雪崩。（Getty Images）

Sophie曾代表瑞士參加2022北京冬季奧運會，並在2023/24賽季兩度踏上世界盃頒獎台。

26歲的她周一在阿羅薩山上遇上雪崩身亡，瑞士滑雪協會行政總裁Walter Reusser稱：「我們無言以對，我們向Sophie的家人表達最刻切慰問。對瑞士滑雪大家庭而言，Sophie的悲劇死亡在聖誕期間蒙上陰影。我們都感到很哀傷。我們會對Sophie保留一份光榮的回憶。」

Sophie出戰北京冬奧英姿。（Getty Images）

Sophie在位於蘇黎世郊區的霍爾根（Horgen）市出生和成長，她經常到車程相隔近兩小時的阿羅薩滑雪。2022年實現首個夢想代表瑞士出戰冬季奧運，她在2023/24賽季首次踏上世界盃頒獎台，今年1月在瑞士聖莫里茲（St. Moritz）舉行的FIS Snowboard越野世界盃賽事獲得亞軍，繼而在今年3月另一場世界盃賽事再次主場贏得獎牌，達成另一個夢想。

明年世錦賽原是她再次實現夢想的良機，可惜已再無機會參與，「她生活在那裏，自由自在地滑雪，一個最愛的嗜好，卻變成慘劇。太殘酷，太突然而且終結來得太早了」，瑞士滑雪協會的聲明，相信也是大家的心聲。

瑞士滑雪協會表示，與Sophie的家人和伴侶商量後，同意不會公布更多關於Sophie今次意外死亡的更多詳情，並希望外界尊重Sophie及家人的私隱。