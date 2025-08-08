世界運動會2025｜世一劉慕裳奪香港首金　港隊名單+賽程獎牌一覽

四年一度的世界運動會（The World Games）於8月7至17日在中國成都舉行，是中國首次主辦這個為了非奧運項目而設的大型運動會。香港隊派出21名運動員參與飛航運動、桌球、空手道、定向、壁球、滑水和武術共7個項目的賽事。

空手道「世一」劉慕裳以完美表現力壓日本的尾野真步，奪得港隊今屆第一金，這亦是她個人最佳世運會戰績。除了劉慕裳，壁球的何子樂和李嘉兒等亦分途出擊，力爭獎牌。

本文將持續更新香港隊每日賽程及戰績。



世界運動會官方直播連結（按此）

世界運動會2025｜香港隊在黑雨下出發赴成都。（港協暨奧委會圖片）

香港隊在上屆美國伯明翰舉辦的世界運動會中，創下史上最佳戰績，摘下一金四銅，今屆在成都力爭再創佳績。

女子空手道形世界第一的劉慕裳，將在周五衝擊金牌。（趙子晉攝）

世界運動會2025｜香港隊賽程

8月8日（香港時間）

武術

晚上7時25分 女子長拳套路初賽 沈曉榆

晚上8時30分 男子太極套路初賽 楊頌熹

世界運動會2025｜香港隊8月8日戰績

空手道

劉慕裳 女子個人形金牌

定向

馬樂軒 男子中距離第28位

區皓翹 男子中距離未能完成

朱映柔 女子中距離第23位

文穎 女子中距離第33位

壁球

女子單打32強

李嘉兒 3：0 Andreea GHIORGHISOR（羅馬尼亞）

男子單打32強

劉子均3：1 Onaopemipo ADEGOKE（尼日利亞）

女子單打32強

何子樂3：0劉子儀（中國）男子單打32強

梁子軒3：0朱軒毅（中國）

滑水

伍慕虹 女子Skim資格賽第6

楊偉國 男子Skim資格賽第3

鄭俊軒 男子Skim資格賽第7

老興傑 男子Wakeboard自由式資格賽第13

武術

曾楚喬 女子南拳南刀套路第一圈第9

晚上7時25分 女子長拳套路初賽 沈曉榆

晚上8時30分 男子太極套路初賽 楊頌熹

世界運動會2025香港隊名單



空手道：劉慕裳

壁球：劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒

桌球：房薇薇、蘇文欣

武術：張溢霖、楊頌熹、陳紫晴、沈曉榆、曾楚喬

定向：區皓翹、馬樂軒、朱映柔、文穎

滑水：鄭俊軒、老興傑、楊偉國、伍慕虹

飛航運動：關竣仁



世界運動會2025｜劉子均沈曉榆任港隊持旗手 開幕禮地點一反傳統