世界運動會2025｜港隊名單+賽程獎牌一覽　港隊暫奪3金1銀1銅

四年一度的世界運動會（The World Games）於8月7至17日在中國成都舉行，是中國首次主辦這個為了非奧運項目而設的大型運動會。香港隊派出21名運動員參與飛航運動、桌球、空手道、定向、壁球、滑水和武術共7個項目的賽事。

空手道「世一」劉慕裳以完美表現力壓日本的尾野真步，奪得港隊今屆第一金，這亦是她個人最佳世運會戰績。

本文將持續更新香港隊每日賽程及戰績。



世界運動會官方直播連結（按此）

世界運動會2025｜香港隊在黑雨下出發赴成都。（港協暨奧委會圖片）

香港隊在上屆美國伯明翰舉辦的世界運動會中摘下一金四銅，今屆在成都力爭再創佳績。

世界運動會2025｜香港隊成績

8月12日（香港時間）

桌球

混合中式八球8強

葉建寧4：5 ARORA Shivam（印度）

壁球

女子單打銅牌戰

何子樂0：3 Marta Dominguez

武術

女子60公斤散打銅牌戰

陳紫晴0：2 MANSOURIAN SEMIROMI（伊朗）

男子70公斤散打決賽

張溢霖1：2 SONG Gicheo（韓國）

世界運動會2025香港隊成績



金牌：

劉慕裳（空手道） 女子個人形

楊頌熹（武術） 男子太極拳太極劍全能

沈曉榆（武術） 女子長拳槍術劍術全能



銀牌：

張溢霖（武術） 男子70公斤散打



銅牌：

鄭俊軒（滑水） 男子尾波衝浪



世界運動會2025香港隊名單



空手道：劉慕裳

壁球：劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒

桌球：房薇薇、蘇文欣

武術：張溢霖、楊頌熹、陳紫晴、沈曉榆、曾楚喬

定向：區皓翹、馬樂軒、朱映柔、文穎

滑水：鄭俊軒、老興傑、楊偉國、伍慕虹

飛航運動：關竣仁



世界運動會2025｜劉慕裳：空手道女子個人形金牌。（港協暨奧委會提供）

世界運動會｜楊頌熹（右）：男子太極拳太極劍全能金牌；沈曉榆（左）：女子長拳劍術槍術全能金牌。中為港隊教練耿曉靈。（港協暨奧委會提供）