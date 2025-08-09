世界運動會2025｜港隊名單+賽程獎牌一覽　港隊暫奪3金1銅

四年一度的世界運動會（The World Games）於8月7至17日在中國成都舉行，是中國首次主辦這個為了非奧運項目而設的大型運動會。香港隊派出21名運動員參與飛航運動、桌球、空手道、定向、壁球、滑水和武術共7個項目的賽事。

空手道「世一」劉慕裳以完美表現力壓日本的尾野真步，奪得港隊今屆第一金，這亦是她個人最佳世運會戰績。

本文將持續更新香港隊每日賽程及戰績。



世界運動會官方直播連結（按此）

世界運動會2025｜香港隊在黑雨下出發赴成都。（港協暨奧委會圖片）

香港隊在上屆美國伯明翰舉辦的世界運動會中，創下史上最佳戰績，摘下一金四銅，今屆在成都力爭再創佳績。

世界運動會2025｜香港隊戰績

8月10日（香港時間）

桌球

女子6個紅球小組賽

房薇薇1：2白雨露（中國）

蘇文欣2：1 Natasha Chethan（印度）

蘇文欣Vs Wendy Jans（比利時）

定向

女子短距離

朱映柔 第31名

文穎 第27名

男子短距離

區皓翹 第34名

馬樂軒 第36名

壁球

女子單打8強

李嘉兒2：3 Marta Dominguez（西班牙）

何子樂3：0 Cindy Merlo（瑞士）

男子單打8強

劉子均2：3 Miguel Rodriguez（哥倫比亞）

梁子軒 Vs Dimitri Steinmann（瑞士）

武術

陳紫晴 女子60公斤散打

張溢霖 男子70公斤散打

滑水

伍慕虹 女子尾波衝浪決賽第4名

鄭俊軒 男子尾波衝浪決賽銅牌

世界運動會2025香港隊名單



空手道：劉慕裳

壁球：劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒

桌球：房薇薇、蘇文欣

武術：張溢霖、楊頌熹、陳紫晴、沈曉榆、曾楚喬

定向：區皓翹、馬樂軒、朱映柔、文穎

滑水：鄭俊軒、老興傑、楊偉國、伍慕虹

飛航運動：關竣仁



世界運動會2025｜劉慕裳：空手道女子個人形金牌。（港協暨奧委會提供）

世界運動會｜楊頌熹（右）：男子太極拳太極劍全能金牌；沈曉榆（左）：女子長拳劍術槍術全能金牌。中為港隊教練耿曉靈。（港協暨奧委會提供）

世界運動會｜鄭俊軒：男子尾波衝浪銅牌。（港協暨奧委會提供）

世界運動會2025｜香港隊賽程

8月11日（香港時間）

桌球

女子6個紅球

時間待定 初賽 房薇薇、蘇文欣

定向

早上10時10分 短距離混合接力 區皓翹、馬樂軒﹑朱映柔、文穎

壁球

下午5時 女子單打4強 何子樂Vs Marie Stephan（法國）

時間待定 男子單打4強（如晉級） 梁子軒

武術

女子60公斤散打

晚上7時 準決賽（如晉級） 陳紫晴

男子70公斤散打

晚上8時20分 準決賽（如晉級） 張溢霖