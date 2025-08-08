英超特攻｜社區盾少入波　紅軍「細」水長流

新一個英超球季準備開鑼，聯賽開始前先有傳統盃賽社區盾上演，由上屆英超王者利物浦迎戰足總盃冠軍水晶宮。社區盾向來以練兵為主，雙方未必出盡全力下，通常在法定時間都以為和貴。

（球賽編號：FB4042，8月10日 22:00開賽，Now TV 621台直播）



去季聯賽冠軍利物浦今季人腳變動頗大，有阿歷山大阿諾特、查洛爾昆沙及路爾斯迪亞斯離隊，前鋒迪亞高祖達又因車禍逝世，不過，紅軍同時豪擲3億鎊，簽入伊基迪基、科利安華迪斯、謝利美費林邦及卻基斯等新兵。

科利安華迪斯以1.16億鎊加盟利物浦，打破了英超的轉會費紀錄。（Getty Images）

紅軍幾名新兵在季前賽已展現不俗質素，譬如華迪斯已有入球進帳，伊基迪基對畢爾包時亦有助攻，另外16歲小將恩莫古亞（Rio Ngumoha）在多場熱身賽表現出色，對畢爾包時便貢獻一入球一助攻，今場隨時可獲正選機會。

水晶宮人腳變動卻不大，主將伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）一直傳言快將投效阿仙奴，而中堅馬克古希亦傳聞獲利物浦垂青，但一直只聞樓梯響，令球隊仍保持一定戰力與紅軍周旋。

利物浦似乎實力較強，但近6次面對水晶宮，卻只取得2勝3和1負，而且當中5次總入球在2球或以下；加上社區盾傳統大手交易不多，例如近8屆有7次總入球少於3球，而當中5場在法定時間都踢成1：1，因此今仗可吼「入球小」，甚至是1：1波膽。

水晶宮主將伊斯據聞獲不少球隊垂青，但暫時未有成事。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。