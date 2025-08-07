英超｜阿仙奴新兵基奧基尼斯正選主場吞敗　阿迪達批球隊「天真」

阿仙奴周三（6日）於主場友賽迎戰西甲球隊維拉利爾，焦點落在今夏重磅新援基奧基尼斯（Viktor Gyökeres）身上，這位以6400萬鎊加盟的瑞典前鋒首次正選披甲，主場球迷亦報以熱烈歡呼。不過，他的登場最終未能為球隊帶來勝利，阿仙奴在表現反覆下以2:3落敗。



比賽早段，倒戈的尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）為維拉利爾先開紀錄，入球後拒絕慶祝以示尊重；喀麥隆前鋒Etta Eyong其後擴大領先優勢。阿仙奴憑新加盟的中場洛加特（Christian Nørgaard）接應角球頂入，追回一球。不過下半場再被丹祖馬（Arnaut Danjuma）攻入，隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）雖在末段操刀12碼再度拉近比數，卻未能扭轉敗局。

阿仙奴舊將尼高拉斯比比取得入球。（Getty Images）

基奧基尼斯上陣62分鐘，多次積極尋找入球機會，包括一次近門起腳被撲出，整體表現雖未算突出，但與隊友漸見默契。領隊阿迪達（Mikel Arteta）對他的演出予以正面評價：「他跟我們訓練不足一星期，狀態還未完全恢復，但我看到他的企圖心與跑動，這是重要的一步。」

不過，阿迪達對球隊整體表現則不甚滿意，直言：「今天我們太天真了，尤其在防守時顯得很不成熟，這種表現是我們不能接受的。」

阿迪達對球隊防守表現不甚滿意。（Getty Images）

阿仙奴今夏仍有一場熱身賽，將於本週六酋長盃迎戰另一支西甲球隊畢爾包，作為英超開鑼前最後一戰；他們的新球季首戰，將於8月17日作客奧脫福惡鬥曼聯。