金球獎30強名單公布　巴黎聖日耳門成大戶　麥湯米尼驚喜入圍

第69屆金球獎（Ballon d'Or）30強候選名單昨日（7日）出爐，歐聯冠軍巴黎聖日耳門（PSG）一如所料成為大戶，以大熱門奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）為首，合共有9名球員入選。



PSG上季囊括法甲、法國盃及歐聯冠軍，並在世冠盃奪得亞軍，整季表現突出。除迪比利，其他入選球員包括格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）、夏基美（Achraf Hakimi）、當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）、法比安雷斯（Fabian Ruiz）、祖奧尼維斯（Joao Neves）、紐奴文迪斯（Nuno Mendes）、域天拿（Vitinha）及新星杜爾（Desire Doue）。

奧士文尼迪比利表現大熟大勇，是今屆大熱門。（資料圖片／Getty Images）

緊隨其後的是利物浦及巴塞隆拿，各有4人入選，皇家馬德里則有3人。值得一提的是，效力拿玻里的麥湯米尼首度入選，可謂吐氣揚眉。

麥湯米尼由曼聯轉投拿玻里後表現出色。（資料圖片／Getty Images）

至於兩大巨星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）和美斯（Lionel Messi），繼去年後再次無緣候選名單，兩人曾在過去14屆金球獎中包辦13屆冠軍，如今已連續兩年雙雙缺席。去年得主、曼城中場洛迪（Rodri）今屆同樣未有入選。

金球獎的入圍名單主要是由主辦的《法國足球》制定，最終排名由來自國際足協排名前100名的國家中各派出一名記者投票產生，每位記者選出前10名，依積分計算結果。頒獎典禮將於9月22日在法國巴黎舉行。

完整候選名單：

巴黎聖日耳門（9人）：奧士文尼迪比利、基華拉斯基利亞、夏基美、當拿隆馬、法比安雷斯、祖奧尼維斯、杜爾、域天拿

利物浦（4人）：沙拿、雲迪積克、華迪斯、麥亞里士打

巴塞隆拿（4人）：羅拔利雲度夫斯基、柏迪、拉芬夏、耶馬

皇家馬德里（3人）：麥巴比、比寧咸、雲尼斯奧斯

國際米蘭（2人）：拿達路馬天尼斯、杜費斯

拜仁慕尼黑（2人）：哈利卡尼、米高奧利斯

阿仙奴（2人）：迪格蘭賴斯、基奧基尼斯

其他球會（4人）：艾寧夏蘭特（曼城）、麥湯米尼（拿玻里）、高爾彭馬（車路士）、古拉斯（多蒙特）

