劍擊．會長盃｜何瑋桁走過艱苦賽季　與新教練磨合盼來季再上高峰

對於男子重劍香港排名第一的何瑋桁來說，在昨日（9日）的會長盃劍擊錦標賽以13：15不敵美國劍手Steven Grams，32強止步，肯定不是理想的戰績，但經歷陷入低潮的一季，完成會長盃後終於能夠休息調整，何瑋桁直言是鬆了一口氣。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員何穎瑤



會長盃劍擊錦標賽一連兩日在香港公園體育館上演。首日的男子重劍個人賽，何瑋桁在32強面對Steven Grams，兩人在頭兩節打得緊湊，第三節Steve Grams領先12：10時，全場計分板突然故障，何瑋桁趁機調整心態，可惜比賽重新開始後未能從後趕上，最終輸13： 15。

何瑋桁在會長盃32強止步。（廖雁雄攝）

何瑋桁自言發揮平平，對手則打得很好，猶幸他未受這場敗仗影響：「現在失敗也是好事，我可以有更多反省空間，思考哪些地方可以做得更好，希望11月全運不會重複犯錯。」

這場比賽是何瑋桁2024/25賽季最後一仗，他坦承鬆了一口氣。2023/24賽季，何瑋桁先在杭州亞運個人賽奪銅，之後於亞錦賽封王，更取得巴黎奧運個人賽入場券，但他今季陷入低潮，多站賽事「一輪遊」。他解釋，與新教練仍處於磨合期，加上給自己過大壓力，導致成績下滑。

何瑋桁（左）與新教練處於磨合期。（廖雁雄攝）

2025的2月，港隊男子重劍迎來新法國教練Gauthier Grumier，2022年10月以教練身份加入港隊的陸昶名則在今年6月的亞錦賽後辭職。陸教練和新法國教練打法有別，何瑋桁未能立刻適應，「一路以來盡量想與兩個教練配合，但未找到一個中間點，一時三刻不懂怎樣去磨合節奏和打法，令自己打得比較亂」。陸教練辭職後，何瑋桁真正完全投入新教練的打法模式，剛剛磨合了一個多月，雖然今季世錦賽成績未及理想，但他覺得是一種新的進步：「因為我好像真正抺走我以前學的東西，覺得是有效的，但是只不過還沒做得很好。」

何瑋桁因為2023/24賽季的佳績而壓力倍增。（廖雁雄攝）

2024的亞洲冠軍頭銜也成了何瑋桁的包袱，令他不斷想達到更高目標，結果給自己的過大壓力。新一季的到來，讓何瑋桁可以重新來過：「這一兩年成績都可以抹去，等一個重新的出發，可能未必會衝得上好像以前那麼高的成績，但是我勇於去接受一個新的挑戰，轉了新的打法或者我可能可以衝得更高，都不出奇，我會給起碼一年時間自己調整狀態。」

何瑋桁把短期目標放在11月的全運會，笑言自己有一個很大的目標：「團體攞第一，然後希望我們個人三個都可以衝上前四。」