乒乓｜張本智和批王皓握手態度欠誠意　中國網民回擊：尊重是雙向

WTT橫濱冠軍賽男單8強戰，日本球手張本智和以4：2逆轉擊敗中國選手向鵬，因賽後與中國教練王皓的一個握手，意外引起了網上熱議。



世界排名第四的張本智和在1：2落後的情況下連拿三局逆轉勝，取勝後他相當激動，食指向天、將球衣掀起套頭並張開雙手慶祝。之後他按慣例與對手及教練握手，當時王皓僅與張本短暫觸碰，立即轉過頭開始向選手訓話。張本智和對此甚為不滿，回到座位後更模仿起王皓的動作。

賽後他接受日本傳媒訪問時，談到這個「握手事件」時不滿地說：「對方每次輸了比賽，總是不會好好握手。對方教練也是。你們看比賽影片就知道，像我贏林詩棟那場，還有今天這場勝利，他們都不會跟我對視。反倒是我輸給王楚欽時，對方會很有自信地握手。」他強調：「我希望他們能多一點尊重。我承認他們很強，但這樣的態度我覺得不太好。」中國媒體則指出，王皓其實早在場邊等了好一會兒，等到張本慶祝完才能完成握手。

張本智和勝出後激情慶祝。（Getty Images）

張本智和勝出後激情慶祝。（Getty Images）

另一方面，張本接受中國媒體訪問時，沒有提及握手事件，反而讚揚向鵬「他曾在仁川贏得冠軍，排名前十，實力提升不少，正反手都非常厲害」，有網友就嘲諷張本智和「見人說人話，見鬼說鬼話」，也有人回應「尊重是相互的」。

↓ 影片：張本智和vs向鵬賽事精華，握手事件約由11：16開始