歐洲波精選｜歐洲超級盃撼熱刺　巴黎聖日耳門慢功出「細」貨

歐洲新一季各大聯賽準備開鑼，歐洲超級盃於周四凌晨率先於意大利烏迪內上演，去屆歐聯盟主巴黎聖日耳門（PSG）將迎來歐霸盃冠軍熱刺的挑戰；近6屆都是由歐聯王者贏得歐超盃，PSG又能否延續這「傳統」？

（球賽編號：FB4222，8月14日 03:00開賽，Now 643台直播）



2018年馬德里體育會力挫皇家馬德里，由歐霸冠軍贏得歐超盃後，接着的6屆，利物浦、拜仁慕尼黑、車路士、皇馬（兩次）及曼城等歐聯王者都能贏波捧盃。

PSG新一季未有大手收購，鋒線仍依靠迪比利攻堅。（Getty Images）

不過，除了皇馬在2022年及上屆同樣以2：0的比數，分別輕取法蘭克福及阿特蘭大，其餘4場在法定時間都踢成1：1，要戰至加時或互射12碼分勝負，換言之，這6場賽事法定時間內的總入球均少於3球。

PSG雖然攻力驚人，但今夏參予了世冠盃，到8月6日才復操，狀態成疑；而他們在世冠盃雖殺入決賽，卻以0：2不敵車路士，今仗再遇另一支英超倫敦球會，不無懸念。

熱刺今夏變動不少，主帥換上了從賓福特來投的法蘭克，主將孫興慜離隊轉投FC洛杉磯，而中場大將占士麥迪臣受傷長唞，加上他們的熱身賽只得2勝3和1負，實力增減也是疑問。

雙方曾對戰一次，熱刺於2017年國冠盃以4：2取勝；往績數據太少，難以作準。兩軍狀態成疑，PSG可勝不穩，但由於近6屆歐超盃沒有大手交易，今仗一於捧「入球細」更穩陣。

熱刺有孫興慜他投，但從韋斯咸補充了快翼古度斯。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。