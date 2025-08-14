中東多面睇｜卡超開鑼　艾雷恩主場好「細」界

除了歐洲聯賽相繼開鑼，中東聯賽亦拉開戰幔，卡塔爾超級聯賽便於周四晚上演，揭幕戰是力爭中興的艾雷恩（Al-Rayyan）面對「升班馬」艾塞利亞（Al-Sailiya）。

（球賽編號：FB4408，8月14日 23:30開賽）



「卡超」的霸主是艾薩德（Al Sadd），上季成功衛冕後，18次於聯賽封王冠絕群雄，他們除了有卡塔爾球王阿林克阿費夫壓陣外，今季更羅致了前利物浦中鋒羅拔圖法明奴，攻擊力有增無減。

曾8奪聯賽冠軍的艾雷恩，奪冠次數僅次艾薩德，但上次稱王已是10年前的事，上季也只取得第5位。然而，艾雷恩也不乏好手，西班牙老將洛迪高仍在陣中，巴西射手古亞迪斯（Róger Guedes）上季以21球榮膺聯賽神射手，今季則重金羅致了巴西防中基哥利（Gregore），這名31歲中場曾效力國際米蘭及保地花高等，實力無庸置疑。

艾塞利亞則是「升班馬」，陣中沒有著名球星，最具級數的相信是中場「10號仔」魯賓拉美拿斯（Rúben Lameiras），這名30歲攻中是熱刺青訓出身，曾踢過高雲地利，是球隊的中場樞紐。

實力上，艾雷恩無疑佔優，今仗主場出擊，料可穩勝，但兩軍⁠近8次聯賽交手6次總入球少過3球，因此今仗大有可能開出「入球小」。

同日尾場則由艾沙瑪主場對多哈艾阿里，雙方近5次交手4次總入球超過2球，「入球大」穩開。至於力爭三連霸的艾薩德於周日壓軸登場，主場迎戰卡塔爾SC，近7次交手艾薩德6次贏波，今仗料可旗開得勝。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。