港隊U16與曼聯U16將軍澳操練　港隊小將見識仔細訓練模式

曼聯U16將於周日（17日）與香港U16歲在旺角大球場合演友誼賽，兩軍今日（13日）在賽馬會香港足球總會足球訓練中心聯合操練，曼聯名宿菲爾鍾斯（Phil Jones）亦親臨現場，落場指導青少年球員，分享其出眾的職業技術。

採訪及撰文：馬會青少年體育記者培訓計劃學員周璟軒



儘管將軍澳今早氣溫高達攝氏34度，烈日當空，但球員們未受高溫影響，全情投入訓練，期間一眾教練不斷高聲提點，甚至親自示範動作，展現專業態度。效力東方的港將黃安游在訓練後表示，曼聯的訓練強度遠比本地球會更高：「今天的訓練強度非常高，雖然他們（曼聯球員）可能不太適應香港的天氣，但他們的訓練水準甚至比我們更好。」

陳傑智（左）及黃安游（右）在訓練中獲益良多。（周璟軒攝）

雖然訓練過程辛苦，但球員得益不少。目前效力西班牙球隊艾高干的陳傑智，儘管身為曼聯宿敵利物浦的球迷，仍大方讚賞菲爾鍾斯（Phil Jones）的指導：「今天能見識到英國頂級球會的訓練方式，每個訓練都非常認真。他（鍾斯）會很仔細地跟你說可以進步甚麼，例如控球要怎樣控，傳球要怎樣傳。」

曼聯教練親自為港將示範控球技巧。（周璟軒攝）

球員積極參與訓練。（周璟軒攝）

談及周日的比賽，兩名球員均展現出強烈的求勝決心。陳傑智分析道：「戰術上我們已準備得差不多，但心態上可以再調整得更好。我們的實力差距不是太遠。」黃安游則充滿鬥志地立下目標：「曼聯U16是一支很強的隊伍，但我們會爭取首次擊敗他們！」

一眾小將訓練認真，不時埋身肉搏。（周璟軒攝）