英超特攻｜英超開鑼　衛冕利物浦揭幕迎般茅　紅軍強「細」折茅

上屆英超冠軍利物浦上周社區盾不敵水晶宮，無法在新一季賽事打響頭炮，來到今季英超揭幕戰，主場面對般尼茅夫，誓要盡吐烏氣。

（球賽編號：FB4387，8月16日 03:00開賽，Now 621台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50050014

利物浦上仗對水晶宮法定時間踢成2：2，最終互射12碼落敗，不過之前15屆社區盾得主只得一屆能贏得聯賽冠軍，相信紅軍上下都不會太介意失落這個錦標，反而新兵如艾基迪基、域斯表現不俗，令球迷十分放心。

利物浦新左閘米路斯卻基斯，之前於般尼茅夫打出名堂。（Getty Images）

不過，利物浦的防線卻不算穩固，6場熱身賽雖取得4勝1和1負（只計90分鐘），但只得5：0大勝史篤城一仗沒有失波，難怪近期不斷有消息指他們將簽入後防新兵。

般尼茅夫的防線人才漏失更嚴重，左閘米路斯卻基斯轉投了今仗對手利物浦，荷蘭年輕中堅甸恩胡積臣到了皇家馬德里，另一後防大將薩巴尼爾（Ilya Zabarnyi）則加盟了巴黎聖日耳門，全新防線能否抵擋紅軍攻勢，實屬疑問。

過去兩季5次對壘，利物浦錄得全勝，而且他們去季亦是聯賽「全場王」，19戰取得14勝4和1負，今仗贏波無難度，但主帥史諾熱愛「養生足球」，即是領先後便放慢節奏，因此上屆19場主場，有12次總入球少於4球，因此今仗「入球細」也值得留意。

今仗同樣倒戈的還有之前效力利物浦的般尼茅夫門將基利靴。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。