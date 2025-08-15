歐洲波精選｜西甲開鑼　巴塞隆拿征馬略卡　客勝冇難度

歐洲聯賽紛紛開鑼，西甲亦於8月15日展開，由基羅納主場對華歷簡奴；至於上屆冠軍巴塞隆拿則在周六登場，作客馬略卡，力求先拔頭籌，為新球季取得好開始。

（球賽編號：FB4551，8月17日 01:30開賽，Now 632台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50050298

巴塞今季沒有太多收購，只從愛斯賓奴簽入門將祖安加西亞，另外又從曼聯借入前鋒拉舒福特，令前線配搭更多元化；反而後防大將恩尼高馬天尼斯投身沙特聯賽，卻未有補充後防大將，防線有點隱憂。

拉舒福特今季以借用性質投效巴塞隆拿，在熱身表現不俗，且重現笑顏。（Getty Images）

不過，觀乎巴塞的熱身賽，卻表現十分出色，4場全勝兼攻入20球，攻力非常強勁，今季似乎仍會貫徹以攻代守的戰術。

馬略卡今季從巴塞手上簽入了新星柏保路托尼（Pablo Torre），這名22歲攻擊中場創造力不俗，有望提升球隊的攻擊力。

對賽往績方面，巴塞佔盡上風，近10次交手取得9勝1和，其中炙手可熱的翼鋒拉明耶馬近4次對馬略卡攻入1球及助攻2次，今仗可望帶領巴塞於客場旗開得勝。

另外，法甲亦於8月15日開鑼，揭幕戰由雷恩主場迎擊馬賽。至於上屆冠軍巴黎聖日耳門（PSG）則在8月17日登場，作客南特；從歐超盃所見，參加了世冠盃的PSG仍未上力，加上兩軍近4次交手總入球皆少於4球，今仗宜捧「入球細」。

柏保路托尼今季轉投馬略卡，首仗便須倒戈舊主巴塞隆拿。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。