精英匯｜4700球迷觀賞港超青鬥曼聯U16　大讚場外活動氣氛熱烈

場外的攤位遊戲，以及人氣偶像AK（江𤒹生）到場表演，令昨晚（15日）在旺角大球場舉行的「賽馬會青少年足球精英匯」友誼賽氣氛十分熱烈。接近4700名觀眾入場觀戰，雖然香港超級青年聯賽選手隊最終以6：7不敵曼聯U16，但一眾球員賽後仍走到場邊為球迷簽名及合照，答謝球迷支持。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員周璟軒



（周璟軒攝）

曼聯U16應馬會邀請出席「賽馬會青少年足球精英匯」，除了這班青少年球員，名宿菲爾鍾斯亦現身活動，中場休息時與AK一起跟球迷互動。球迷和嘉賓分成兩隊玩射門遊戲，菲爾鍾斯不時為隊友打氣，不過有幸與偶像同隊的曼聯球迷Joey表示，偶像的支持也不能平息緊張心情：「因為他（菲爾鍾斯）非常高大，平時在電視面前見到他或者在特拉福德球場看到他在面前經過，都不夠在身邊這麼震撼 ！」除了場上的球迷互動環節，場外的攤位遊戲也大受歡迎，開賽前三小時排滿玩遊戲的球迷。

（周璟軒攝）

（周璟軒攝）

賽果方面，曼聯U16的艾菲占士於開賽5分鐘便憑十二碼先開紀錄；但港超青迅速反擊，3分鐘後便由彬尼追平，麥根尼高之後梅開二度，港隊完半場前領先3：1。戰至末段，港將兩度在禁區內犯規，曼聯U16再射入十二碼，扳平3：3。兩軍互射十二碼決勝，港隊最終以6：7落敗。

另一場「賽馬會青少年足球精英匯」友誼賽將於周日（17日）在旺角大球場上演，由香港U16代表隊再戰曼聯U16。

（袁志浩攝）

（袁志浩攝）