英超｜曼城新兵雷恩達斯獲讚完美演出　巧妙挑傳盡顯靈活腳法

曼城在英超新球季旗開得勝，作客以4：0大勝狼隊，今夏從AC米蘭加盟的荷蘭中場雷恩達斯（Tijjani Reijnders）交出1入球1助攻，迅速成為焦點。



這位27歲中場全場交出82次觸球、52次成功傳送，當中22次在三閘線（final third）完成，數據突顯他全面的控場能力。上半場他施展靈巧腳法，作勢橫傳其實是扣球突破兩人夾擊，隨即送出巧妙挑傳，助歷高利維斯（Rico Lewis）傳予夏蘭特（Erling Haaland）門前建功，其後又在兩次反擊中分別親自建功及助攻夏蘭特，展現「全能Box-to-Box」中場的價值。雷恩達斯賽後直言：「能在英超首戰就入球兼有助攻，真是完美的開始。」

哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後盛讚：「他從第一天就展現影響力，不論速度、走位還是入侵空檔的能力，都令球隊更具活力。」而前英格蘭射手舒利亞（Alan Shearer）亦形容雷恩達斯「幾乎是完美的中場演出」，指出狼隊根本無法應付他的持續走動與壓迫。

雷恩達斯出道於荷甲施禾利，後來在阿爾克馬爾冒起，效力期間交出13球15助攻，去年轉投AC米蘭，單季亦錄得10球4助攻，並在去屆歐國盃以正選身份代表荷蘭踢足六場。其比賽風格屬攻守兼備，既能推進持球，又能創造機會，被視為曼城中場新核心人選。

曼城中場雷恩達斯。（Getty Images )

另外，由於門將艾達臣（Ederson）因腸胃不適缺陣，曼城續由般尼回歸的22歲門將查福特（James Trafford）把關，力保不失。艾達臣已進入合約最後一年，傳聞將轉投土超加拉塔沙雷，對此哥迪奧拿回應：「我沒有任何消息。如果球員想走就要走，但需視乎球會情況。」他同時強調，現時最重要是精簡球隊的龐大陣容，以保持隊內健康氣氛。