港隊U16小將雨戰下不失鬥志　童祁樂無懼曼聯U16火力憑遠射破蛋

即使面對落後0：5的劣勢，香港U16的小將仍然把握機會向曼聯U16進襲，後備入替的童祁樂憑一記直飛龍門右下角的遠射為港隊破蛋，引來全場球迷掌聲——

「無論他們攻入我們多少球，我們都一定會堅持到底。」永不放棄的鬥志，終締造香港U16在今屆「賽馬會青少年足球精英匯」的珍貴一幕。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員周璟軒



「他們習慣了那種快節奏的比賽強度，而我們在香港並不太常接觸到。」童祁樂賽後如此總結港隊U16與曼聯U16的實力分野。的確，曼聯U16今仗在開賽初段已憑甘倫（Camron）射入空門，2分鐘後有艾菲占士（Alfie James）的精準遠射拉開至2：0；換邊後曼聯更是火力全開，轟入五球。七個入球中，先開紀錄的甘倫之後再有窄角度遠射和頭槌建功，完成帽子戲法。

童祁樂今場為港隊破蛋。（廖雁雄攝）

現場有4500名球迷無懼開賽前的暴雨留守旺角大球場，港隊U16小將雖然處於劣勢，但仍不失鬥志，半場入替的前鋒童祁樂終在84分鐘把握機會。當時港隊落後0：5，童祁樂從左路進襲，推過敵衛遠射龍門右下角，這記破蛋的入球贏得全場掌聲。港隊最終克服這場雨戰，以1：7完成賽事。

4500名球迷冒雨觀戰。（廖雁雄攝）

港隊U16小將在雨戰下展現鬥志。（廖雁雄攝）

比賽結果或許不是球隊和球迷樂見，但一眾港隊小將的發揮也贏得全場掌聲。入球功臣童祈樂坦言，難以攔截曼聯的攻勢，但今仗的得着不只是技術層面，心態上更有提升：「無論他們攻入我們多少球，我們都一定會堅持到底。這無關緊要，我們團結一心，彼此支持，並為彼此而奮戰奔跑。」

童祁樂坦言與曼聯U16有實力分野，但港隊一定堅持到底。（廖雁雄攝）

曼聯一代門神舒米高訪港。（廖雁雄攝）

現年15歲的童祁樂過去曾多次越級挑戰，包括以14歲之齡在2024年學界D1 A Grade代表香港國際學校擊敗力爭衛冕的拔萃男書院，以及在今屆的超級青年聯賽U18足總盃決賽攻入兩球奠定勝局。這名小將也即將遠赴美國延續足球之旅，力求在競爭激烈的環境中繼續成長：「我想證明香港球員是有實力的，我們完全有能力在這種高水準的舞台上競技，甚至遠赴海外，比如在美國，也一樣能展現我們的水平。」

談及未來發展，童祁樂希望成為專業足球運動員，在外國聯賽落班，但同時不排除回港發展，「我的首要目標是到海外踢球，因為有最高水平的舞台。但我覺得我仍有機會回來，畢竟香港這邊也有很多機會，而且我真的很喜歡在這麼多朋友面前踢球的感覺」，代表成年港隊更是他的目標之一：「我們以這個城市自豪，擁有深厚的歸屬感。如果能代表這座城市出戰，一定是種無與倫比的感覺。」

港隊U16在「賽馬會青少年足球精英匯」中不敵曼聯U16。（廖雁雄攝）

