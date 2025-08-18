舒米高沙田馬場波地指導U16小將　評曼聯開季敗仗：欠一個卡域克

曼聯在英超以0：1不敵阿仙奴，未能以勝利展開2025/26英超球季，適逢曼聯一代鋼門舒米高（Peter Schmeichel）應馬會邀請訪港，今早與曼聯U16及香港U16的小將在沙田馬場波地參與社區活動，他接受傳媒訪問時直指，球隊需要把握轉會突關閉前簽入像卡域克這類型的中場球員。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員周璟軒



曼聯U16與港隊U16昨晚在旺角大球場合演「賽馬會青少年足球精英匯」友誼賽，今早則到沙田馬場波地出席活動，同場還有舒米高親自向小球員指導球技，氣氛輕鬆愉快。

（周璟軒攝）

（周璟軒攝）

（周璟軒攝）

舒米高在活動後接受傳媒訪問，談到曼聯在今季英超首仗以0：1不敵阿仙奴，他直指中場問題是敗因之一：「我們缺少一名能凝聚球隊的球員。前場進攻看起來不錯，防守也尚可，但中場的銜接至關重要。」他補充曼聯在快速反擊時缺乏串連，導致攻勢難以延續：「昨天我們反擊時，球員衝上去後就斷了。傳統上曼聯需要一位既能防守，又能持續前插支援的中場。」

舒米高特別提到昔日隊友卡域克（Michael Carrick）：「曼聯一直擁有這樣的核心，一名像膠水一樣連接中場的球員。若果他效力於曼聯，球隊會更流暢。」最後他提到轉會市場仍有操作空間：「距離轉會關窗還有10天，希望球隊能夠賣出一些球員，再簽下一名中場。」

（周璟軒攝）

（周璟軒攝）

（周璟軒攝）

有記者問到近日在香港踢沙特超級盃的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），舒米高先是一臉驚訝，隨即幽默回應：「你不提我都忘了他在這！他為什麼會來？有什麼賽事在香港舉行嗎？」對於外界質疑C朗狀態，這位曼聯名宿解釋季前備戰並不容易：「季前賽很棘手。我昨天聽到一位英超球員說，他們早上才完成高強度跑步訓練，晚上就要比賽，這真的非常困難。」他隨即表示C朗是他最喜歡的球員，更稱讚C朗的傳奇地位：「你知道C朗是史上最佳球員。所以你當然會看到他的一些精彩表現。」

曼聯16歲以下青年隊已完成此次訪港之旅的所有行程，即將啟程返回英國。

（周璟軒攝）

（周璟軒攝）

（周璟軒攝）