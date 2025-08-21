歐洲波精選｜德甲開鑼　拜仁慕尼黑迎RB萊比錫　主場「大」爆發

歐洲聯賽相繼開鑼，周五輪到德甲重燃戰火。衛冕拜仁慕尼黑今季人腳有不少變動，揭幕戰迎擊RB萊比錫，誓於主場「大」爆發。

（球賽編號：FB4867，8月23日 02:30開賽，Now 639台直播）



拜仁上季拋離次席的利華古遜13分下，重奪聯賽冠軍，全賴主場出擊格外醒神，他們在17場主場賽事中，贏了14場，而且攻入53球，場均得球逾3球；而且，17場中有10次總入球超過3球，值得留意。

迪亞斯在上周的德超盃攻入一球，助拜仁以2：1力挫史特加捧盃。（Getty Images）

今季拜仁可謂送舊迎新，湯馬士梅拿及利萊辛尼離隊，京士利高文亦轉投了沙特豪門艾納斯，加上天才中場穆斯亞拿在夏天參加世冠盃時嚴重受創，因此球隊前線有所更替，除了從利物浦收購了路爾斯迪亞斯外，主帥高柏尼在熱身賽重用了17歲進攻中場蘭納特卡爾（Lennart Karl）及18歲高大中鋒古斯艾沙尼（Jonah Kusi-Asare），兩人在熱身賽都有好表現，各攻入兩球，助拜仁3戰全勝並攻入8球。

近6次交手，雙方各勝兩次，打和2場，不過拜仁今仗佔主場、客軍又有主力中鋒錫斯高轉投曼聯，主隊可秤先；值得留意是，這6場有4場總入球超過3球，因此今仗「入球大」也是不二之選。

添姆華拿借用到熱刺一季後，今季重返RB萊比錫。（Getty Images）

⁠同日還上演及卡塔爾超級聯賽，焦點賽事是艾雷恩作客對艾沙瑪。艾雷恩揭幕戰迎戰艾塞利亞，半場落後0：1，但易邊後積極搶攻， 錄得12次攻門，比上半場多一倍，最終憑羅渣古迪斯梅開二度反勝3：1。論實力，艾雷恩在艾沙瑪之上，加上雙方近5次聯賽交手，艾雷恩取得4勝，今仗乘勝追擊，客勝可捧。

另外，阿聯酋職業聯賽則有賓尼斯對卡爾巴FC，雙方首戰齊輸波，今仗哀兵碰頭難免踢得比較穩陣，加上兩軍近3次交手2次打和，今仗宜取和局。

艾雷恩於卡超首輪賽事，藉羅渣古迪斯梅開二度，以3：1反勝艾塞利亞。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。