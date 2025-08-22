歐洲波精選｜意甲開鑼　拿玻里作客薩斯索羅　大「薩」四方

歐洲五大聯賽先後重啓，最遲開鑼的意甲亦於今周六登場，衛冕的拿玻里作客「升班馬」薩斯索羅；客軍今季有比利時傳奇球星奇雲迪布尼加盟，實力更上一層樓，今仗可望旗開得勝。

（球賽編號：FB4902，8月24日 00:30開賽，Now 643台直播）



拿玻里今季保留了盧卡古、麥湯米尼及保列坦奴等主力，更免費簽入中場大將迪布尼，加上從PSV收購了荷蘭國腳翼鋒路亞蘭治（Noa Lang），以及從烏甸尼斯借來身高2.01米的長人中鋒羅倫素盧卡（Lorenzo Lucca），實力有增無減。

拿玻里獲奇雲迪布尼加盟，實力再提升一層。（Getty Images）

拿玻里在季前積極備戰，踢了7場熱身賽，取得4勝1和2負，看似戰績平平，但其實近3場熱身賽全勝，而且3場攻入9球，足見狀態正佳。

至於薩斯索羅前季降班後，今季火速重返意甲，前意大利國腳、隊長杜文尼高貝拉迪（Domenico Berardi）不離不棄，仍是球隊的攻擊重心。

兩軍近5次交手，拿玻里錄得全勝，而且淨勝最少2球，5場共攻入20球而只失2球，實力懸殊，相信這支意大利南部王者在新一季聯賽首仗，同樣可「大」勝凱旋。

前意大利國腳杜文尼高貝拉迪是薩斯索羅的攻擊重心。（Getty Images）

