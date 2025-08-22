美網｜黃澤林資格賽兩連勝　距離首次大滿貫正賽只有一場

黃澤林（Coleman Wong）再傳捷報！這個香港網球代表出戰美國網球公開賽資格賽，在次圈以盤數2：1反勝資格賽16號種子、意大利球手基簡迪（Matteo Gigante），距離首度出戰大滿貫正賽只差一場。



世界排名174的黃澤林，今仗面對分組內世界排名最高（131位）的基簡迪，被視為資格賽中最難打的一場。

黃澤林（資料圖片/Getty Images）

事實上，雙方在場上確實難分難解，首盤比賽基簡迪的左手發球帶來一定優勢，黃澤林兩度被破發以4：6先失一局。落後的Coleman未有氣餒，漸漸提升發球威力，在次盤以一記直取中線的Ace球拿下，以6：3扳成平手。黃澤林在決勝盤首局立即「派蛋」破發，基簡迪雖然展現出色的韌力，惟發球失誤增加下疲於守住發球局，相反黃澤林再轟出4球Ace球保持優勢，隨着最後一分基簡迪打出界，黃澤林以7：5取得決勝盤，亦為這場2小時16分的激戰劃上句號。

美網資格賽共分成16個8人小組，黃澤林暫定會在明天（23日）凌晨1時出戰最後1場，對手是世界排名151、30歲的英國球手比利哈里斯（Billy Harris），若黃澤林能夠拿下勝利，將會首度在大滿貫正賽登場。