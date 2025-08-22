英超特攻｜曼聯征富咸　紅魔新兵對辦　客勝致富

曼聯在英超首周主場不敵阿仙奴，但新兵「對辦」下，表現令人刮目相看，今周作客富咸，力爭新一季首場勝仗。

（球賽編號：FB4987，8月24日 23:30開賽，Now 621台直播）



「紅魔鬼」今季改造前線，收購了在英超成名已久的馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）及麥比奧莫（Bryan Mbeumo），又從RB萊比錫簽入長人中鋒班哲文施斯高（Benjamin Sesko）；施斯高上場後備入替，需時適應，根夏與麥比奧莫卻是「即插即用」，憑着強勁個人能力，讓曼聯踢出久違的進攻足球。

根夏及麥比奧莫今季加盟曼聯，首仗即有好表現。（Getty Images）

事實上，曼聯上仗因一個問題球以0：1負於阿仙奴，但表現絕不失禮，控球比率61：39，射門次數22：9，可謂佔盡上風，因此球迷皆憧憬「紅魔鬼」今季表現與戰績可以反彈。

不過，富咸卻非易與，尤其他們於主場表現不俗，上季19戰8勝4和7負，其中面對傳統「Big 6」阿仙奴、曼聯、熱刺、利物浦、車路士及曼城，取得2勝1和3負，不敗率也有五成。

曼聯在卡雲農舍球場卻表現特別出色，過去8次造訪，錄得全勝，頗有格食格味道，而且他們連續4季皆淨勝一球，今仗也可吼客勝1：0及2：1波膽。

富咸前鋒洛高梅尼斯是後備殺手，上仗對白禮頓後備入替於補時建功，助球隊以1：1逼和對手。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。