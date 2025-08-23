甲子園｜沖繩尚學首勝夏季大會全市停擺慶祝　棒球與沖繩密不可分

沖繩尚學勇奪今年全國高等學校棒球錦標賽冠軍。（直播截圖）

全國高等學校棒球錦標賽決賽今天（23日）早上在兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場舉行。距離球場逾1600公里外的沖繩，因為這場被球迷俗稱為「甲子園」的日本高校大戰，幾近全市停擺。

其實高校棒球之所以被稱為「甲子園」，因為這個球場在1924年啟用時，目的正是舉行全國高等學校棒球錦標賽（又稱夏季大會）；翌年開始，選拔高等學校棒球大會（又稱春季大會）亦由山本球場遷至甲子園上演。擁有101年歷史的甲子園，絕對是日本棒球的聖殿。

今年「夏甲」，由沖繩代表沖繩尚學高校火併西東京代表日本大學第三中學校及高等學校。沖繩尚學在第一局就落後0：1，第二局由阿波根裕扳平，主力打者宜野座惠夢於第六及第八局取分，反先3：1。憑帥氣外表而大受歡迎的投手新垣有絃擔任先發，投了7.2回四奪三振；另一王牌末吉良丞緊接出場，雖然九局下一度釀成一死一三壘有人的驚險場面，但沖繩尚學最終以一記雙殺穩住勝局，以3：1擊敗日三大。

（直播截圖）

（直播截圖）

（直播截圖）

（直播截圖）

沖繩尚學隊長真喜志拓斗的媽媽。（網上圖片）

沖繩尚學隊長真喜志拓斗手持夏季大會的深紅色優勝旗；今天更是他媽媽的生日，他賽後感謝媽媽單親裒養大他。（直播截圖）

這是沖繩自1958年首次有學校參加夏甲以來，第四次殺入決賽。1990及1991年，沖繩水產高等學校先後不敵奈良的天理高等學校及大阪的大阪桐蔭高等學校，兩次與冠軍擦身而過。2010年，興南高等學校代表沖繩再次來到決賽，以13：1大勝神奈川代表東海大學附屬相模高等學校，深紅色的「夏甲」優勝旗，首次南渡琉球海。

至於「春甲」戰績，不得不提沖繩尚學現任教練比嘉公也。作為舊生的他，1999年曾以王牌投手身份帶領校隊奪冠；2008，他回校任教，再次率軍奪得藍紫色的春甲優勝旗，當年的沖繩尚學投手，是2012年獲得日職棒球隊福岡軟銀鷹第一指名的東濱巨。

沖繩尚學教練比嘉公也曾以球員和教練身分領軍奪得春季大智會優勝旗，今年在夏季大會再下一城。（直播截圖）

從一回戰（即第一圈）一路過關斬將，沖繩尚學先後擊敗金足農、鳴門、仙台育英、東洋大姬路和山梨學院，沖繩市民愈見關注今年夏甲。今早決賽，市內大部分商舖暫停營業，大型商場和電器舖變成「睇波大會」，大量市民駐足收看賽事直播，那霸市中心和平日車水馬龍的國道58亦水靜鵝飛；更誇張的是，即使日本越洋航空（JTA）已加開由沖繩飛往大阪的航班，但機票仍被掃光，不少沖繩市民甚至先出國飛到台灣或韓國，再轉機到大阪，導致兩地前往關西的機票亦被搶購。

甲子園的熱血是無可取代的，球迷都為同學們着緊。（直播截圖）

甲子園的熱血是無可取代的，球迷都為同學們着緊。（直播截圖）

甲子園的熱血是無可取代的，球迷都為同學們着緊。（直播截圖）

沖繩球迷爭相睇波，今早各區水靜鵝飛。（網上圖片）

沖繩球迷爭相睇波，今早各區水靜鵝飛。（網上圖片）

雖然沖繩的「標誌」必然是那片湛藍的海，其實小島在1972年回歸日本統治後，觀光業發展卻與棒球有着密不可分的關係。1978年，沖繩縣觀光聯盟與位於北海道的職業棒球隊日本火腿鬥士合作，邀請球隊南下陽光明媚的沖繩展開春季訓練；自此，愈來愈多職棒隊伍於季前到沖繩春訓，並與沖繩各個地區合作，例如橫濱DeNA灣星駐紮宜野灣、巨人駐紮那霸、北海道火腿鬥士駐紮名護、養樂多燕子駐紮浦添，協助推動沖繩地區棒球發展。

每年二月，「球春」成為沖繩旅遊業其中一個重點項目，為沖繩帶來的經濟效益每年遞增。撇開2020至2022年受疫情影響不說，2019年共40.8萬遊客於球春期間到訪，經濟效益達到141億3100萬日圓；2024年，超過45萬旅客因為「球春」到訪沖繩，帶來177億9300萬日圓的經濟效於，是沖繩旅遊繼水上活動之外的另一個收入高峰。

