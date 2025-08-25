英超｜富咸守將兩度捲入爭議場面　樂見般奴射失12碼：這是正義！

英超球隊曼聯昨晚（24日）與富咸踢成1：1平手，後者守將奇雲巴斯（Calvin Bassey）上半場被吹罰12碼，以及在首個失球時被曼聯的約羅（Leny Yoro）從後推開，他對於這兩個爭議場面均耿耿於懷。



曼聯在58分鐘1次角球攻勢，奇雲巴斯與約羅在門前展開位置爭奪，後者雙手從後推開奇雲巴斯，頭槌頂中富咸前鋒洛迪高梅尼斯（Rodrigo Muniz）改變角度後入網。他在賽後提到這個入球時，強調入球應被判無效，他說：「那是犯規，他推開我令到我無法爭頂。如果球證重看一次，他會為此感到失望。我不能說得更多了，否則會被罰款。」曼聯名宿加利尼維利在評述時坦言，富咸應該對此感到疑問，不過約羅本人「波已入」根本不會在意。

奇雲巴斯被判犯規輸12碼。（Getty Images）

奇雲巴斯的不滿，亦來自上半場1次禁區內的動作被判犯規輸12碼。當時同樣是曼聯開出角球，美臣蒙特（Mason Mount）企圖上前接應，被他環抱式阻止後倒在地上，球證最初沒有表示，不過後來經助理視像裁判（VAR）介入後判罰12碼，只是曼聯隊長般奴費南迪斯主射一飛衝天。

般奴費南迪斯操刀宴客。（Getty Images）

加利尼維利直指奇雲巴斯的動作是「不必要」及「愚蠢」，他透露英超季前簡報會早已強調，新球季會嚴厲打擊死球中的肢體衝突，球員亦收到同樣提醒，所以這個動作會被吹罰完全是意料之中。

奇雲巴斯今仗成為中心人物。（Getty Images）

作為當事人，奇雲巴斯當然喊冤：「我仍然覺得這太嚴厲。我明白為什麼會被吹罰，我十分強壯，所以看起來很有侵略性，如果對方是個（比蒙特）強壯的人，我認為場面會不一樣。」不過般奴費南迪斯射失這個12碼，他亦鬆了一口氣：「我認為這是正義！」