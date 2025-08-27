中東多面睇｜沙特職業聯賽星光匯聚　8.29強勢開鑼

在香港舉行的沙特超級盃曲終人散，基斯坦奴朗拿度（C朗）率領的艾納斯在互射12碼階段飲恨，不敵吉達艾阿里無緣冠軍，不過今周五（29日）凌晨新一季沙特職業聯賽重掀戰幔，C朗將有機會再次力爭錦標。

（球賽編號：FB5196，8月29日 00:05開賽）



C朗在2023年加盟艾納斯後，未嘗摘下主要錦標，但球隊今季請來前希拉爾名帥佐治捷西斯領軍，又簽入了祖奧菲歷斯及前巴塞隆拿中堅恩尼高馬天尼斯，配合沙迪奧文尼及波索域等舊將，戰力強勁，有力問鼎聯賽冠軍。

GettyImages-2231044331 C朗拿度加盟艾納斯未嘗贏得大賽錦標，今季誓助球隊奪得聯賽冠軍。（Getty Images）

不過，奪冠次數最多（19次）的希拉爾今季亦積極擴軍，主帥換上了前國際米蘭的施蒙尼恩沙基，前線亦有達雲紐尼斯加盟，力圖重奪失落一屆的聯賽錦標。

剛贏得沙超盃的吉達艾阿里亦不容小覷，雖然他們於去季聯賽只排第5，但贏了亞冠盃；今季雖然有法明奴離隊，但續由艾雲東尼領軍的前線，攻力依然不俗。

希拉爾失落了一屆聯賽冠軍後，今季大事增兵，包括從利物浦羅致了前鋒達雲紐尼斯。（希拉爾官網）

當然，上屆聯賽冠軍伊哈蒂爾同樣實力強橫，今季雖然沒有大手收購，但有賓施馬、簡迪及法賓奴等名將壓陣，有望於近4屆第3度捧盃。伊哈蒂爾周六造訪艾科多，過往4次對賽3次小勝1球，今仗可博他們小勝而回。

上屆冠軍伊哈蒂爾今季未有太多增兵動作，仍倚重賓施馬等舊將。（Getty Images）

至於揭幕戰則早在周五凌晨舉行，由達馬克FC主場面對「升班馬」艾哈森。達馬克雖然沒有大牌球星壓陣，但實力總比艾哈森強，近3次交手悉數勝出，可捧「主勝」。至於希拉爾會在周五作客艾利雅德，近4次交手取得3勝1和，今仗相信可順利奏捷。

艾雲東尼早前率領吉達艾阿里於香港贏得沙超盃。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。