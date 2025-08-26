黃澤林盡顯Ace王本色躋身次圈　勇挫東道主延續神奇之旅｜美網

黃澤林成為香港自公開賽年代首個闖入大滿貫男單正賽圈的球手，他在美國網球公開賽首圈表現神勇，全場發出22個「Ace球」，並以盤數3：0擊敗東道主高華捷域（Aleksandar Kovacevic），以世界排名173的身份，擊敗世界排名71的對手，躋身次圈，繼續書寫香港體壇歷史。



黃澤林現世界排名173，比高華捷域低102位，但他第一次征戰美網男單首圈，表現並無怯場，首盤以6：4先下一城。第二盤，黃澤林一度領先4：1，但高華捷域之後打破黃澤林的發球局，並一口氣追至4：4。

黃澤林。（Getty Images）

兩人之後同樣未因被對手緊追而自亂陣腳，各自保住發球局打至5：5。來到關鍵的第二盤尾段，雙方展開激戰，黃澤林先是驚險地在「刁時」保住發球局領先6：5，第十二局更擊潰高華捷域，以局數7：5取得第二盤，領先2：0。

黃澤林在頭兩盤一共發出13個「Ace球」，遠勝對手的6個，是大分領先的關鍵。

（Getty Images）

高華捷域要晉級的話，第三盤便不能再失，結果雙方同樣保住自己的發球局，打到6：6，要「Tie Break」決勝。最終黃澤林在「Tie Break」打得清脆，勝7：4，盤數贏3：0，歷史性晉級美網男單正賽第二圈。

黃澤林近年力爭大滿貫正賽圈資格，在今年美網終於如願以償，先後擊敗盧森堡的洛迪殊（Chris Rodesch）、意大利球手基簡迪（Matteo Gigante）及英國的哈里斯（Billy Harris），生涯首次打入大滿貫正賽，成為公開賽年代的香港第一人。