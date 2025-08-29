歐聯｜首階段抽籤結果全面睇　利物浦曼城迎舊將倒戈硬仗連連

新一屆歐聯首階段剛於今晨抽籤，今季續以「瑞士式聯賽」角逐，英超雙雄利物浦及曼城均硬仗連連，巧合的是，兩軍都遇上舊將倒戈：轉投皇家馬德里的阿歷山大阿諾特將重返晏菲路作賽，而「藍月亮」亦會在主場迎來傳奇球星奇雲迪布尼。



今屆歐聯繼續以各支球隊的「歐洲足協系數」（UEFA club coefficient）分成4個檔次，每支球隊都會在主場及作客面對4個檔之的隊伍，即每隊首階段都要踢8場；最高分數的首8隊直入16強，而第9至24名則需捉對以兩回合附加賽決定晉級資格。

上屆冠軍巴黎聖日耳門。（Getty Images/資料圖片）

上屆冠軍巴黎聖日耳門（PSG）自動入圍第一檔次（Pot 1），然後是13屆盟主皇馬、上屆亞軍國際米蘭、德甲雙雄拜仁慕尼黑與多蒙特；英超則有曼城、利物浦及車路士3隊躋身第一檔次。西甲豪門巴塞隆拿則壓過阿仙奴踏上第一檔次的尾班車。

如果以對手平均歐洲足協系數來計算「難打指數」的話，位列第3檔次的荷甲勁旅燕豪芬的賽程「最惡啃」，其對手平均系數達78.3，他們要面對拜仁、利物浦及拿玻里等，就算第4檔次對手亦是紐卡素。

曼城抽中迪布尼（左）領軍的拿玻里。（Getty Images/資料圖片）

在眾多強隊之中，以曼城與利物浦的對手平均系數最高，「藍月亮」對手平均系數達77.1，紅軍對手平均系數為76.8，整體「難打指數」排第4及第5。曼城除了主場迎擊多蒙特及造訪皇馬外，還會遇上有迪布尼領軍的拿玻里，另外第4檔次的對手則是加拉塔沙雷及摩納哥。

利物浦同樣會遇上皇馬，但將於主場出戰，也意味今季轉投該西甲班霸的阿諾特將重返晏菲路倒戈，不知這次紅軍球迷是以掌聲還是噓聲來迎接他？紅軍的對手非常強勁，除了皇馬，還要面對國米、馬體會、法蘭克福（輪到前鋒伊基迪基倒戈）、燕豪芬、馬賽及加拉塔沙雷等，可謂硬仗連連。

改披皇馬戰衣的阿歷山大阿諾特將重返晏菲路。（Getty Images/資料圖片）

強隊之中，應以巴塞的對手最易應付，對手平均系數僅68.6，整體「難打指數」排尾三；他們雖要硬撼PSG及車路士，但其他檔次的對手並不算強，可能對其構成威脅的反而是第4檔次對手紐卡素。

今屆歐聯有4隊是「初哥」，分別是挪威的波杜基林特、比利時的聖基萊錫、塞浦路斯的帕福斯及哈薩克的卡拉特；相信卡拉特是列強最不想作客的隊伍。卡拉特位於哈薩克東南部，鄰近中國新疆省，些路迪在歐聯外圍賽附加賽便深受長途拔涉之苦，結果兩回合都踢成0：0下，於互射12碼敗走。阿仙奴抽中卡拉特幸好是主場出擊，否則只能慶幸現時沒有球員像名宿柏金那樣患有飛行恐懼症，因為倫敦駕車到卡拉特的距離達6845公里，需要駕駛76小時方可到達。

今季歐聯首階段第一場將於9月16至18日揭開戰幔，最後的第8場則在明年1月28日上演；決賽則定於明年5月30日於匈牙利布達佩斯舉行。

↓↓ 2025/26 歐聯首階段抽籤結果