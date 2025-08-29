英超特攻｜曼城征白禮頓　藍月作客送「大」禮

新一季英超轉眼來到第3周，冠軍熱門曼城上仗竟然主場不敵熱刺，今周作客白禮頓，眾將誓盡展所能，一吐烏氣。

（球賽編號：FB5326，8月31日 21:00開賽，Now 621台直播）



今季曼城有中場靈魂奇雲迪布尼離隊，又借走了「億鎊先生」基亞利殊，順便重整中場線，簽入了荷蘭中場雷恩達斯，又收購了里昂新星卓基，另外從般尼回購青訓門將占士查科特，英超首仗對狼隊，雷恩達斯及卓基均順利開齋，查科特亦完封對手，以4：0大勝一仗。

曼城門將占士查科特撲救能力不俗，但上仗對熱刺在傳球上卻連番犯錯。（Getty Images）

豈料，曼城次仗主場出擊，卻受制於熱刺的逼搶，後防險象環生，查科特數度犯錯、兩名中場新兵亦踢得無影無縱下，「藍月亮」以0：2兵敗主場。

尚幸大將洛迪上仗比賽末段復出，今場有望重拾正選，穩住中場，令雷恩達斯及卓基可以放膽進攻，協助中鋒夏蘭特爭取埋門機會。

不過，曼城上季兩戰白禮頓一和一負，近5次作客白禮頓亦僅得2勝1和2負，未有特別甜頭；雖說白禮頓今季有前鋒祖奧柏度轉投車路士，攻力受損，聯賽亦僅1和1負未開齋，但以往績而言，曼城卻屬可勝不穩。由於雙方近8次對賽有7次總入球超過2球，因此今場博「入球大」更穩陣。

年僅18歲的史提芬奴斯迪馬斯，在周中聯賽盃大勝牛津聯6：0一仗為白禮頓梅開二度，今仗或有上陣機會。（Getty Images）

