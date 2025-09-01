WTT歐洲大滿貫｜孫穎莎從逆境煉就冠軍實力 贏盡錦標仍邁步向前

中國乒乓球輝煌史冊中，24歲的孫穎莎是「00後」一輩最具代表性一員，年紀輕輕已贏盡奧運、世錦賽和世界盃的錦標，但她在追求卓越的路上依然奮勇向前。早前的WTT歐洲大滿貫瑞典站賽事，世界排名第一的孫穎莎，與世界排名第二的王曼昱在女單決賽上演巔峰對決，兩位國手激戰六局，最終孫穎莎以4：2擊敗隊友，繼奪得女雙冠軍後再次登頂，盡展拼搏精神與超卓實力。



孫穎莎近日喜訊頻頻。球場上，她在WTT歐洲大滿貫瑞典站女單封后；球場外，她簽約維達成為全球代言人。（WTT IG）

「榮譽屬於整個團隊，未來我們繼續！」

以兩個冠軍完成瑞典站賽事後，孫穎莎於個人微博發文，感謝教練團隊和隊友們的支持，稱此次比賽中取得的榮譽屬於整個團隊。文中她提到：「女雙賽場和曼昱始終彼此信任，每一分的堅持都離不開彼此的並肩協作。女單決賽與曼昱相遇，兩人都毫無保留地展現出了最好的競技狀態，無論輸贏都是寶貴的收穫。感謝教練團隊和可愛的隊友們，你們都是最棒的！瑞典賽場熱烈的氛圍和觀眾的熱情，也給了我滿滿的力量。榮譽屬於整個團隊，未來我們繼續！」

孫穎莎說：「榮譽屬於整個團隊，未來我們繼續！」（Getty Images）

以超卓實力奪冠

奪冠路上，孫穎莎付出無數的汗水和淚水——她高度專注鑽研技術，力求創新領先對手，乒乓生涯多次踏上頒獎台最高級，更成為歷來首位排名積分突破12000分的女球手，穩佔世界排名第一長達三年；球場外，她亦在不同領域勇於嘗試，積極展現其追求卓越、毋懼挑戰的信念。孫穎莎近日成為維達的首位全球代言人，與這個全港銷量第一的紙巾品牌合作，攜手將冠軍精神融入日常生活的每個細節。她於9月將亮相澳門角逐WTT錦標賽，12月更前來香港力爭WTT年終賽錦標，誓要發揮優秀的球技，為港澳球迷帶來精彩一戰。