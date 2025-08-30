羽毛球世錦賽｜志田千陽組新女雙訪港　與松山未奈以銅牌告別

志田千陽與松山未奈的世界羽毛球錦標賽最後一舞，以一面銅牌完成。

這對日本女雙組合以局數1：2不敵馬來西亞的陳康樂/蒂娜，無緣決賽。這也意味着兩人正式「分手」——今年7月的記者會，她們宣布將在世錦賽後拆夥，原因是松山未奈「身體已到極限」。



志田千陽/松山未奈去年在巴黎奧運奪得羽毛球女雙銅牌，始終與世界大賽的冠軍緣慳一面。今年世錦賽是二人的另一次機會，兩人從首圈64強開始過關斬將，先後淘汰土耳其組合、香港的楊雅婷/楊霈霖及韓國的金慧貞/孔熙容，晉級4強，至少斬獲一面銅牌。

志田千陽與松山未奈最後一次合作。（路透社）

位列3號種子的志田/松山，自然希望更進一步。今日在準決賽面對2號種子、馬來西亞的陳康樂/蒂娜，她們以21：14先取一局；然而之後兩局戰況逆轉，分別以13：21及12：21告負，與決賽緣慳一面。

（路透社）

（路透社）

今年7月，志田與松山在記者會上宣布，世錦賽後將正式拆夥。松山未奈當時表示，「我為奧運已經付出最大努力」，可惜未能如願奪得金牌，「我已無法想像自己能變得更強，我不想阻礙拍檔達成更高目標」。

陳康樂與蒂娜殺入女雙決賽。（路透社）

完成世錦賽後，志田千陽將於9月9至14日來港出戰香港羽毛球公開錦標賽，拍檔將換上五十嵐有紗。五十嵐是原混雙「東渡組合」的東野有紗，嫁給前國家隊成員五十嵐優後跟隨夫姓。