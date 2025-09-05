國際賽出擊｜英格蘭殘陣戰世盃外　迎安道爾「細」在必行

今周各大聯賽暫停，來到國際賽期。英格蘭將於2026世界盃外圍賽歐洲區K組賽事，主場迎擊弱旅安道爾，爭取分組賽第4場勝仗。

（球賽編號：FB5658，9月7日 00:00開賽，UEFA.tv直播）



英格蘭現時由德國名帥杜曹領軍，於世盃外圍賽3戰全勝，但2：0輕取阿爾巴尼亞，3：0大破拉脫維亞後，作客今仗對手安道爾竟然只贏1：0，而且進攻呆板；更甚的是，上仗友賽塞內加爾，竟於主場以1：3落敗，表現難以稱善。

英格蘭多員主將缺陣，入球重任落在隊長哈利卡尼身上。（Getty Images）

英格蘭今仗更有多名主將因傷倦勤，包括3名攻擊核心比寧咸、高爾彭馬及布卡約沙卡；在球隊打不上正選的皇家馬德里右閘阿歷山大阿諾特及曼城中場菲爾科頓亦雙雙落選，令英軍的進攻組合大幅改變。

因此，杜曹竟然重召了今季借用到了巴塞隆拿的拉舒福特，還有久別英軍長達8年的羅夫度斯卓克，但同時也反映他無兵可用，揀無可揀。

安道爾（右）上仗主場迎擊英格蘭，僅以0：1落敗。（Getty Images）

猶幸安道爾實力平平，今屆世盃外圍賽4戰全敗；要留意的是，他們兩次作客都輸0：3，未至於被大炒，今仗宜博英軍小勝。

利物浦中場蘇保斯拉爾是匈牙利的攻守核心。（Getty Images）

同日F組則有愛爾蘭主場面對匈牙利，雖然客軍有剛替利物浦射入「世界波」的蘇保斯拉爾壓陣，但整體實力一般，且近5場作客只取得2勝3負，去年友賽又曾以1：2不敵愛爾蘭，今仗寧願放棄「名牌」捧主勝。

愛爾蘭則有前利物浦門將基利靴把守大門。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。