女足最前線｜女子英超開鑼　列強力阻車仔七連霸

英超已踢了3周，新一季女子英超則於今周重燃戰火，車路士女足將力爭「七連霸」，但阿仙奴女足今季積極擴軍，可謂頭號挑戰者；「兵工廠」首周即硬撼來勢洶洶的「升班馬」倫敦城䧳獅，正是「閱兵」好機會。



車路士女足是女子英超的霸主，獲得最多的8次冠軍，過去10季就只有曼城及阿仙奴曾阻止她們奪標；上季她們既是主場王，11場主場贏10場，同時亦是作客王，11戰贏9場，足見實力超班。雖然她們今季沒有大牌球星加盟，但有紐絲肯、蘿倫占士、莉頓及邦絲等好手壓陣，而且王牌射手森卡爾已結束19個月的養傷回歸，戰力有增無減。

森卡爾養傷多時，新一季終可再次代表車路士披甲。（Getty Images）

阿仙奴上季雖失落聯賽僅列次席，但擊敗巴塞隆拿贏了歐聯。「兵工廠」今季除了有去季借將高爾姬莉正式加盟外，還以破女子英超轉會費紀錄的100萬鎊從利物浦收購20歲快翼奧莉華史密芙（Olivia Smith），配合上季聯賽神射手阿歷絲雅羅素、莉亞威廉臣及金列圖等好手，確有實力與車路士爭一日之長短。

阿仙奴以破英超轉會費紀錄的100萬鎊，從利物浦購得奧莉華史密芙。（Getty Images）

阿仙奴首仗於主場面對「升班馬」倫敦城䧳獅，後者今季一口氣簽入了13名新兵，包括荷蘭名將雲迪當（Danielle van de Donk），足見雄心萬丈，配合瑞典老將艾斯拿妮（Kosovare Asllani），戰力不俗。不過，阿仙奴近2季主場21戰18勝，今仗有望保持「主勝」。

倫敦城䧳獅新兵雲迪當，過去曾效力阿仙奴，回歸英超首仗便要倒戈。（Getty Images）

周日則有「默西賽德郡打吡」，利物浦主場迎戰愛華頓；紅軍除了失去了奧莉華史密芙，隊長凱迪絲亦轉投了阿仙奴，攻守力大減下，未必能旗開得勝，今仗大有機會與同巿宿敵以「和」為貴。

利物浦攻守皆有主力流失，還寄望新前鋒比達奧臣有出色表現。（利物浦官網）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。