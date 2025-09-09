羽毛球香港賽第二日焦點賽程　鄧謝配李卓耀志田千陽安賽龍登場

世界羽聯（BWF）香港羽毛球公開賽第二日進行首圈賽事，一眾港將分別登場，被受矚目的混雙組合鄧俊文／謝影雪及李卓耀將在黃金時間登場。另外，安賽龍、志田千陽等焦點球手亦會先後亮相。



香港羽毛球公開賽9月10日焦點賽程



一號場

第1場早上9時開賽

第1場 混雙32強 蔣振邦／魏雅欣（中國） 對 盧明哲／洪恩慈（中華台北）

第2場 女單32強 盧善恩（香港）對 王祉怡（中國）

第3場 混雙32強 張世成／朱穎姿（香港）對 高家炫／吳夢瑩（中國）

第4場 男單32強 伍家朗（香港）對 渡邊航貴（日本）

第10場 女單32強 宮崎友花（日本）對 Anupama UPADHYAYA（印度）

第11場不單於晚上6時半

第11場 男單32強 李卓耀（香港）對 甘克（丹麥）

第12場 混雙32強 鄧俊文／謝影雪（香港）對 黃天啟／林秋仙（馬來西亞）

第14場 男單32強 吳英倫（香港）對 法漢（印尼）



二號場

第6場 混雙32強 洪魁駿／曾曉昕（香港）對 賴炳瓚／Crystal Lai（加拿大）

第13場 混雙32強 馮彥哲／黃東萍（中國）對 Rohan KAPOOR／GADDE Ruthvika Shivani（印度）



三號場

第4場 女雙32強 歐陽穎芝／葉心悠（香港）對 志田千陽／五十嵐有紗（日本）

第6場 男單32強 李詩灃（中國）對 李佳豪（中華台北）

第12場 男單32強 安賽龍（丹麥）對 奈良岡功大（日本）



四號場

第2場 女雙32強 彭皚淇／黃心悠（香港）對 R彭達／S彭達（印度）

第14場 女雙32強 洪可昕／王恩琳（香港）對 Polina BUHROVA／Yevheniia KANTEMYR（烏克蘭）

