英超特攻｜紅軍利物浦　訪般尼氣「細」如虹

英超今季競爭更趨激烈，來到第4周，只餘下上屆冠軍利物浦開局全勝，而未嘗敗績的除了紅軍外，亦只得次席的車路士與水晶宮。今周利物浦將作客「從來不易」的般尼，能否全身而退？

（球賽編號：FB5608，9月14日 21:00開賽，Now 621台直播）



利物浦首兩場先後擊敗般尼茅夫及紐卡素，上仗憑串演右閘的蘇保斯拉爾一記妙到毫巔的罰球，主場以1：0氣走阿仙奴，3戰全勝得9分雄踞榜首，比次席的車路士多2分。

利物浦新兵艾基迪基今季4場入3球，表現「對辦」，但伊沙克加盟未知會為他來什麼影響。（Getty Images）

紅軍今季3場聯賽入8球，攻力不俗，其中新兵艾基迪基表現「對辦」，包括社區盾在內，4場貢獻3入球1助攻。可怕的是，他們還在轉會窗最後一天以破英超轉會費紀錄簽入伊沙克，單論牌面，鋒線攻力超級強勁。

般尼前季降班後，今季閃電重返英超，更花了超過1億鎊增兵，當中表現最好的是翼鋒查頓安東尼（Jaidon Anthony），上陣3場已入2球及交出1次助攻；另外亦羅致了經驗豐富的基爾獲加及門將杜巴夫卡，有一定戰力，雖然他們開季僅獲1勝2負，但上仗其實僅以2：3不敵曼聯，表現不俗。

不過，對賽往績方面，利物浦卻佔盡上風，近5次對壘悉數報捷，近6次作客般尼亦錄得全勝，今仗仍可看高一線。不過，近5次對賽中，紅軍4次淨勝2球、1次淨勝3球，而總入球也只得兩場達到3球或以上，因此今仗紅軍主勝雖無懸念，但未必可以大勝，「入球細」將是精明選擇。

查頓安東尼今季從般尼茅夫加盟般尼，上陣3場已入2球及交出1次助攻。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。