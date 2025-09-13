亞洲波多面睇｜亞冠精英盃群星雲集　9.15開打

新一季亞冠精英盃於9月15日重燃戦火，西亞球隊自沙特各支勁旅崛起後，愈趨強勢，力爭三連霸，東亞列強能否成為攔路虎呢？



從2012到2018年，亞冠盃連續7屆由東亞球隊捧盃，但時移勢易，之後6屆，有4屆由西亞群雄奪標，包括上屆由沙特的吉達艾阿里以2：0擊敗川崎前鋒封王。

沙特的希拉爾曾4奪亞冠盃，為列強之最，今屆更有達雲紐尼斯來投。（Getty Images）

今屆「亞冠精」沿用上季改革後的賽制，分西亞及東亞區，每區有12隊，每隊踢8場分組賽，每區前8名出線16強。西亞強隊林立，除了衛冕的吉達艾阿里、4次捧盃奪冠次數最多的希拉爾、球星如芸的伊蒂哈德及卡塔爾勁旅艾薩德等。東亞區則包括中日韓澳等地區球隊，如墨爾本城、神戶勝利船、蔚山HD及上海海港等。

東亞代表不乏勁旅，例如由武藤嘉紀領軍的日職隊伍神戶勝利船。（Getty Images）

揭幕戰於西亞區率先上演，由阿聯酋的FC沙迦主場迎戰卡塔爾的艾加拉法，後者擁有前皇家馬德里中鋒祖斯盧辛馬田（Joselu）及前西班牙國腳門將沙治奧歷高（Sergio Rico）壓陣，有力作客贏波。

今屆揭幕戰由FC沙迦主場迎戰艾加拉法，後者擁有祖斯盧辛馬田等名將。（Getty Images）

同日伊蒂哈德亦會出戰，作客阿聯酋的阿爾華達。伊蒂哈德有法國名宿白蘭斯任主帥領軍，加上賓施馬、尼高路簡迪及法賓奴等星級外援壓陣，實力最少高一班，而且近6次交手取得3勝2和1負，相信伊蒂哈德可旗開得勝。

由賓施馬領軍的沙特勁旅伊蒂哈德，亦是今屆的奪標大熱。（Getty Images）

