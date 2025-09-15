歐聯全攻略｜歐聯開鑼　皇家馬德里迎馬賽　讓主去馬

新一季歐洲冠軍聯賽於周中展開，上季巴黎聖日耳門（PSG）力爭衛冕，但英超及西甲群雄大換血後捲土重來，連場烽火，激戰可期。

（球賽編號：FB6150，9月17日 03:00開賽，Now 643台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50052674

今屆歐聯沿用上季的賽制，32支球隊參與首階段「瑞士式聯賽」。每支球隊各戰8場，4場主場，4場作客；前8名直接晉級16強淘汰賽，而排名第9至24名的球隊則需進行兩回合的附加賽，爭奪餘下8個席位。

PSG雖有門將當拿隆馬離隊，但戰力依然強勁。（Getty Images）

從上屆數據，只要在首階段贏6場，基本上可入前8名，如贏4場就要踢附加賽，故各隊定必博命；⁠利物浦於上屆首階段表現最好，8場贏了7場，可是16強卻遭PSG淘汰。

PSG今屆有「神龍」基安盧基當拿隆馬轉投曼城；利物浦卻在夏窗豪擲逾4億歐元大換血，域斯、謝利美費林邦、阿歷山大伊沙克、艾基迪基及米路斯卻基斯等，似是瞄準歐聯錦標；至於曼城除了引入當拿隆馬外，亦簽入了卓基及雷恩達斯等，也是爭標大熱。

皇馬今季致力年輕化，例如羅致了右閘阿歷山大阿諾特。（Getty Images）

首日登場的「歐洲之王」皇家馬德里亦「改朝換代」，主帥換上了沙比阿朗素，又簽入阿歷山大阿諾特及甸恩胡積臣等英超守將，將帥陣容年輕化，增添不少活力。因此，皇馬首戰主場迎擊馬賽，沒太大懸念，除了實力超班，近4次對賽都悉數奏捷，今仗「主勝」穩開，為第16個大耳盃打好基礎。。

今季最積極擴軍的是英超豪門利物浦，例如重金收購了德國中場域斯。（Getty Images）

至於上屆冠軍PSG則在周三深夜出陣，主場面對意甲「黑馬」阿特蘭大。雖然PSG有當拿隆馬離隊，但亦收購了潛質優厚的盧卡斯捷華利亞代替，戰力影響不大，加上他們過往曾以2：1擊敗阿特蘭大，相信今仗可再次獲勝，順利取得開門紅。

PSG「神龍」當拿隆馬在夏窗截止前轉投曼城。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。