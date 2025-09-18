中東多面睇｜阿聯酋職聯周五場　阿爾華達「大」無畏

沙特聯賽聲勢浩大，但中東鄰國阿聯酋的職業聯賽同樣搞得有聲有色，剛於亞冠盃擊敗沙特勁旅伊蒂哈德的⁠阿爾華達（Al Wahda FC），今周五聯賽出戰「升班馬」⁠艾迪哈夫拉（Al Dhafra FC），便值得留意。

（球賽編號：FB6255，9月19日 21:30開賽，HOY 76台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50053402

阿聯酋職業聯賽有14支球隊角逐，上屆冠軍是沙比阿爾阿里（Shabab Al Ahli），今屆他們依然強勢，開季3周取得2勝1和得7分，憑較佳得失球暫踞榜首。

阿爾華達剛於早前的亞冠盃擊敗沙特勁旅伊蒂哈德，士氣正盛。（官網圖片）

阿爾華達同樣未嘗敗績，今季取得1勝2和排第5位，雖然入球只得2球，但未嘗失波，包括以0：0賽和沙比阿爾阿里，足見他們的防守能力不俗。而且他們剛於亞冠盃首階段首仗主場以2：1力挫有法賓奴等球星壓陣的伊蒂哈德，士氣正盛。

至於艾迪哈夫拉則是「升班馬」，但他們表現令人驚喜，2勝1負得6分排第4，排名比阿爾華達還要高；艾迪哈夫拉陣中值得留意的是前鋒艾比卡奧爾（Karim El Berkaoui），這名摩洛哥邊緣國腳今季已入2球，狀態不俗。

艾比卡奧爾今季加盟艾迪哈夫拉，即有好表現，開季3場攻入2球。（Getty Images）

阿爾華達與艾迪哈夫拉近年交手例演入球騷，近5次聯賽對賽總入球皆超過2球，當中4次超過3球，今仗兩軍實力及士氣相當下，可捧「入球大」。

邁亞密FC在美冠東岸敬陪末席，實力一般。（USL圖片）

另外，同日有美國足球冠軍聯賽賽事（USL Championship）上演，這個美國次級足球聯賽跟美職一樣分東西區比賽，周五東岸包尾大幡邁亞密FC將於主場迎戰羅德島FC；後者暫排東岸第8，仍有望躋身季後賽，戰意不用懷疑，而且主隊近5仗只得1和4負，羅德島對賽上亦稍佔上風，近3次交手取得2勝1負，今場客勝值得捧場。

羅德島FC在美冠東岸排第8，仍有機會躋身季後賽。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。