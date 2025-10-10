羽你同樂大師班　與世界級羽毛球球星交流　馬會以運動連繫社區

世界級球星通常只在電視內出現，小將們今次有機會近距離接觸。「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」的「羽你同樂」國際球星大師班，邀請7名世界級球手，與逾200名本地羽毛球小將交流。



攝影：黃寶瑩



一眾羽毛球小將精神奕奕，準備與球星們交流。（黃寶瑩攝）

星期六早上9時多，蒲崗村道體育館已經十分熱鬧，超過200名羽毛球小將，穿上運動服裝，全都精神奕奕，心情雀躍，準備參與由馬會支持舉辦的「羽你同樂」國際球星大師班，這群小朋友分別來自重點青年軍﹑分區青年軍和基層小學等。

一眾世界級球星鄭凱文﹑萬煒聰﹑劉毅﹑陳柏陽﹑（由左一至左四）李美妙﹑呂樂樂﹑曾曉昕（右三至右一）一同出席活動。（黃寶瑩攝）

今次活動邀請到7名世界級頂級球手，包括應屆世錦賽男雙亞軍﹑中國組合陳柏陽／劉毅﹑馬來西亞男雙的萬煒聰／鄭凱文﹑泰國球手李美妙及中國香港女雙組合呂樂樂／曾曉昕，一眾球星率先在台上與小將們分享心得。兩對男雙組合進行表演賽，場邊的小朋友聚精會神欣賞球星獻技，兩對組合傾力對打，示範不同技術﹑攻守轉換等，每當球手們扣球時，場邊的小將也會一同助威，嘩聲四起。

中國與馬來西亞的男雙組合進行表演賽。（黃寶瑩攝）

一眾小朋友在場邊看得十分投入。（黃寶瑩攝）

這些小將們不止是觀眾，更有機會落場與球星切磋，能夠自己手握球拍傾盡全力挑戰一眾球星，揮灑汗水，氣氛更加熾熱，其後更獲球星親身指導，改進發球及扣球的技術。球員們繼續與小朋友近距離接觸，逐一為他們簽名﹑合照等，十分親民，小將們收穫豐富。

球星們與小將們在場上切磋球技。（黃寶瑩攝）

球星們逐一為小球手簽名及拍照。（黃寶瑩攝）

10歲的王竣昇與11歲的周峻億與世界級球星們互動，就讀中華傳道會呂明才小學的王竣昇表示活動「好玩」，他說：「可以與頂級球手交流，好開心，他們的扣球很強勁，下次都想再參加。」

王竣昇當初從中國香港羽毛球總會舉辦的星級苗子班接觸羽毛球，其後慢慢培養興趣，至今三年，王竣昇的父母認為兒子成長不少，「當兒子接觸羽毛球後，他變得更活潑，從練習中與更多小朋友交流，社交能力增強，而且學懂如何迎難而上，面對失敗，畢竟人生總有打逆境波的時候。」

馬會社區計劃受惠者王竣昇接觸羽毛球後，父母指他成長不少。（黃寶瑩攝）

來自樂華天主教小學的周峻億，首次參加大師班後，別有一番體悟：「感覺好榮幸，我在球員們身上學到『球不落地不放棄』的精神，鼓勵我繼續努力，爭取更好的成績。」周峻億在二年級開始打羽毛球，今次在大師班上近距離接觸球星，周父認為兒子透過今次活動擴闊眼界，變得更成熟，「以往甚少機會接觸到頂級球手，兒子經過今次活動後，感受到與他們的差距，他主動要求增加練習，希望自己的水平與世界級再接近一點，這種自發性對兒子的成長更重要。」

周峻億父親指大師班助兒子擴闊眼界，變得更成熟。（黃寶瑩攝）

馬會社區計劃受惠者周崚億獲得球星簽名，露出滿足的笑容。（黃寶瑩攝）

王竣昇與周峻億所屬的學校，同樣參加了由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會樂動人生計劃」，這計劃為低收入社區內的小學免費提供音樂及運動項目，也讓小學生得到參加不同體育盛事的機會。中華傳道會呂明才小學第二年參加「賽馬會樂動人生計劃」，副校長康耀榮表示這計劃效果正面，讓學生有機會見識世界，他說：「計劃讓我們的學生有機會現場參與體育盛事，讓他們走出課室，擴闊視野，增強世界觀，同時透過活動學習頂級運動員堅毅不屈的精神。」

樂華天主教小學同樣是「賽馬會樂動人生計劃」參與學校之一，由於學校資源有限，未能提供羽毛球隊訓練，黃嘉瑜老師指學生們平時甚少機會參加體育盛事，幸好透過計劃讓學生可以在現場欣賞球賽，震撼程度與別不同，親身看到運動員們的付出和努力，希望啟發學生們不要輕易放棄。

中華傳道會呂明才小學的副校長康耀榮認為今次活動讓小朋友走出課室，接觸世界。（黃寶瑩攝）

中國香港隊女雙組合呂樂樂／曾曉昕與一眾小將交流，兩人深受歡迎，她們憶起兒時的「追星」回憶，呂樂樂說：「過往同類型的活動不多，當小朋友看到球星一定開心，就像當年我看到諶龍一樣，希望有朝一日達到球星們的水平，確實使小朋友更有動力追逐自己的目標。」透過今次大師班，曾曉昕希望可以啟發小朋友，繼續在羽毛球路上追求夢想。

港隊女雙組合呂樂樂／曾曉昕希望透過活動啟發更多小朋友在羽毛球路上繼續追夢。（黃寶瑩攝）

呂樂樂與一眾小球手合照。（黃寶瑩攝）

與劉毅對打的小將胡卓杰，在短短的對打時段中，他出盡渾身解數，與劉毅有多板來回球，這名12歲小將獲獎無數，從2歲開始接觸羽毛球，由青苗到重點青年軍等不同梯隊拾級而上，他在今年贏得全港青少年錦標賽冠軍。難得與世界級球手切磋，胡卓杰直言既緊張又興奮，「今次大師班可以與世界級球星近距離接觸，機會難得，特意事前練習多點，希望與他們打波時表現更好。」

胡卓杰更獲得馬來西亞男雙球員萬煒聰的指導，如何改善握拍及殺球，從他們身上感受到世界級的水平，卓杰當然希望未來與這些頂級球手一樣，有機會代表香港到海外出賽。

小將胡卓杰獲獎無數，他希望未來為港隊披甲。（黃寶瑩攝）

中國的雙打組合「陳劉配」在活動時一直掛着笑容，他們盛讚香港小將對羽毛球有熱誠，而且水平不俗，「小朋友都很熱情，大家都喜歡羽毛球，而他們打得不錯，基本功大多都紮實，甚至比我們年少時更好。希望他們未來也抱持對羽毛球的熱愛，繼續享受這項運動。」

香港賽馬會連續第二年支持推行「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」，透過一系列社區推廣活動，讓大眾一同投入香港公開羽毛球錦標賽。除了「羽你同樂」國際球星大師班，亦向弱勢社群、青少年、市民派發5,000張免費門票，讓學生和基層市民可以入場觀賞高水平國際羽毛球大賽，並在比賽期間於場館外設置多項羽毛球相關的攤位遊戲，讓更多市民參與此項年度體壇盛事。

中國男雙組合劉毅（後）／陳柏陽十分享受與香港小朋友交流的時光。（黃寶瑩攝）