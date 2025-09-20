英超｜利物浦打吡戰挫愛華頓　五連勝續居榜首　伊沙克後備入替

今季英超首次「默西塞德郡打吡」是今周六的重頭戲，晏菲路主場出擊的利物浦，上半場藉格雲貝治一傳一射，半場領先兩球，即使愛華頓下半場追成較接近紀錄，結果紅軍以：1挫愛華頓，開季五連勝，繼續高踞榜首。



今季首次的「默西塞德郡打吡」，兩軍正選陣容同樣與上仗作出一個調動，利物浦的干拿巴特利（Conor Bradley）復任正選，紅軍兩名過億新兵域斯（Florian Wirtz）及阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）先列後備，前線繼續由沙拿﹑加普及艾基迪基掛帥。

史上第247場默郡打吡，今仗四戰全勝﹑高踞榜首的利物浦當然繼續強勢，開賽初段主導戰局，沙拿在右路一次過頭波妙傳，格雲貝治入楔第一時間窩利起腳，縱然皮球速度不快，但剛好收死比克福特，利物浦10分鐘先開紀錄。

格雲貝治妙射入網，為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

為利物浦建功的格雲貝治，其後由入球變助攻，直線交給艾基迪基，這名法國前鋒一控一射，剛好射破比克福特的「大細龍門」，利物浦29分鐘輕鬆領先2：0。愛華頓上半場具威脅埋門欠奉，只得伊祖沙古爾完半場前的撞射中目標，紅軍半場領先兩球。

艾基迪基射破比克福特的大細龍門，擴大領先至2：0。（路透社）

換邊後，作客的愛華頓未有放棄，伊利文尼戴耶回傳予伊祖沙古爾勁射破網，愛華頓追成1：2較接近紀錄。利物浦主帥史諾隨即反應，域斯與居迪斯鍾斯一同入替，其後伊沙克亦首次在英超代表紅軍披甲，兩名過億新兵一同登場，結果餘下時間未有再添紀錄，利物浦以2：1擊敗愛華頓，開季5連勝，以15分坐穩榜首。