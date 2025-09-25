中東多面睇｜沙職最強對決　伊蒂哈德「大」戰艾納斯

沙特職業聯賽來到第4周上演榜首大戰，兩支開季全勝的球隊對碰，由球星如芸的伊蒂哈德將於主場迎擊擁基斯坦奴朗拿度（C朗）壓陣的艾納斯，「大」戰可期。

（球賽編號：FB6687，9月27日 02:00開賽，OnTV直播）



沙職向來是「三頭馬車」之局，奪冠21次的希拉爾居首，分別14及11次封王伊蒂哈德與艾納斯緊隨其後；前年幾支隊伍獲國家主權基金注資後，格局未有改變。

C朗拿度加盟艾納斯後，仍未能助球隊捧起聯賽錦標。（Getty Images）

伊蒂哈德是上屆沙職冠軍，今季開局也開得不錯，3戰全勝，射入10球失掉4球，僅以得失球差不敵艾納斯屈居次席。雖然今仗他們應有主將賓施馬因傷倦勤，但中場有法賓奴及簡迪壓陣，實力依然強勁。

擁有C朗的艾納斯，近年積極擴軍，但始終與聯賽冠軍無緣，上次聯賽奪標已是2018/19年球季。艾納斯今季引入了C朗的葡萄牙同鄉祖奧菲歷斯（João Félix），他也火速融入球隊，開季3場攻入5球，而C朗亦入了3球，帶領艾納斯以3戰全勝，攻入12球而只失1球，高踞榜首。

賓施馬缺陣下，法賓奴將以隊長身分帶領伊蒂哈德。（Getty Images）

兩軍近6次交手，各贏3場，可謂勢均力敵；單計近4次聯賽對碰，總入球皆逾2球，當中3次總入球超過3球，因此今仗勝負難料下，一於博「入球大」。

兩軍早前在香港競逐沙超盃，祖奧菲歷斯與簡迪鬥得難分難解。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。